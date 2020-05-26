Республиканский штаб сообщил, что 22 кыргызстанца прилетели чартерным рейсом «Air India». Большинство из них находилось в Индии для прохождения лечения.

Индийские власти организовали перелет по маршруту Дели — Бишкек — Дели для вывоза своих граждан из Кыргызстана. Правительство Кыргызстана договорилось с индийской стороной перевезти этим рейсом кыргызстанцев на родину.

«В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур», — пишет штаб.

Это уже третье возвращение кыргызстанцев из Индии за период пандемии. 4 апреля при помощи казахских властей в Кыргызстан были привезены 15 граждан. В середине марта МИД забрал из Алматы 19 кыргызстанцев, прибывших из Индии.

Ранее эти кыргызстанцы записали обращение к правительству с просьбой помочь. У них заканчивались страховки, у некоторых уже не было денег на обратные билеты.