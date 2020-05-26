Фото: Республиканский штаб.

Новость обновлена в 18:30.

Республиканский штаб сообщил, в Бишкек прибыли 450 граждан Кыргызстана из Москвы. Ранее посольство Кыргызстана в России сообщило, что среди пассажиров 319 женщин со сроком беременности от пяти до восьми месяцев и 53 женщины с детьми младше двух лет.

Врачи отказали в вылете 33 роженицам в связи с поздними сроками беременности и противопоказаниями. Двое из них родили накануне вылета.

В бизнес-классе этого рейса, билеты на который стоят в шесть раз дороже эконом-класса, летят 26 граждан. Большинство из них больные, а также женщины, выехавшие на похороны родственников.

По просьбе российских властей в бизнес-классе также размещены пять россиян.

Как пишет диппредставительство, список пассажиров на этот рейс составила специальная рабочая группа, состоящая из врачей, юристов и представителей регионов Кыргызстана, предложенных кыргызской диаспорой в Москве.

Они проверили все справки и обзвонили медицинские клиники, где зарегистрированы беременные женщины.

По данным дипмиссии, вылета на родину ждут еще более полутора тысяч тяжелобольных, рожениц, несовершеннолетних детей и пожилых людей. Посольство планирует вывезти всех сограждан из России в течение июня еженедельными чартерными рейсами.

Также посол Кыргызстана предостерегает сограждан от мошенников, предлагающих уехать в Бишкек в автобусах.

«Информация о якобы организации автобусов и авиарейсов, распространяемая в социальных сетях и WhatsApp-группах, является ложной. В этой связи Штаб просит руководствоваться только проверенной информацией, публикуемой в официальных государственных источниках, соблюдать санитарно-медицинские правила, установленные в России, и следить за своим здоровьем», — пишет дипмиссия.

Вывоз кыргызстанцев из России

Ранее из России правительством было вывезено более тысячи кыргызстанцев.

Сначала 541 гражданин приехал в автобусах из города Соль-Илецк, находящегося в Оренбургской области. У 104 из них был положительный результат на коронавирус.

Прибывших направили в обсервацию на бывшей авиабазе «Ганси», однако, они потребовали выпустить их из изоляции и устроили бунт. Минздрав решил выписать их на домашний карантин.

20 мая в Бишкек чартерным рейсом авиакомпании «Тез Джет» прилетели 164 кыргызстанца. МИД сообщил, что 24 мая границу с Казахстаном пересекли 410 сограждан, выехавших спецавтобусами из той же Оренбургской области.

Все прибывшие кыргызстанцы сдают ПЦР тесты на коронавирусную инфекцию и помещаются в обсервацию.