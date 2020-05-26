Видео: пресс-служба УВД Джалал-Абадской области

По информации пресс-службы УВД Джалал-Абадской области, 22 мая были задержаны двое граждан, которые подозревались в систематическом вымогательстве денег у жителя Базар-Коргонского района. Подозреваемые, по версии милиции, получили от потерпевшего мужчины более 300 тысяч сомов.

После установления личности подозреваемых выяснилось, что они члены ОПГ и жители Базар-Коргонского района.

Подозреваемых задержали по оперативной информации УВД о том, что 22 мая в городе Кочкор-Ата Ноокенского района должна состояться «сходка» криминальных авторитетов, где будут оба мужчины.

Через два дня после задержания Джалал-Абадский горсуд принял решение отпустить двух членов ОПГ под домашний арест. Следствие по делу о «Вымогательстве» продолжается.

Вместе с подозреваемыми задержали еще 9 членов ОПГ, которых отпустили после установления их личностей.