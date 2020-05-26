УВД Нарынской области сообщило «Клоопу», что 25 мая 22 роженицы пытались покинуть родильное отделение Нарынской областной больницы. Они боялись за свое здоровье, так как ранее в этой больнице заразились коронавирусом восемь рожениц.

По данным УВД Нарынской области, роженицам стали делать ПЦР-анализы на коронавирус, но еще до их готовности женщины сломали замок на двери родильного отделения и покинули обсервационный пункт.

«18 из них уехали с ожидавшими их снаружи родственниками, а четыре остались в больнице. Сейчас по этому делу ведется досудебное расследование. Никто не был задержан», — сообщает пресс-служба ведомства.

Айбек Койчуманов из Нарынского областного штаба сообщил, что у 15 из 22 рожениц, содержащихся в обсервации в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция.

Койчуманов сказал, что почти все женщины, самовольно покинувшие обсервацию, были возвращены обратно в больницу. Две роженицы, уехавшие в Ат-Башы, были там же помещены в изоляцию.

«Положительных [на коронавирусную инфекцию] мы разместили в госпиталь, оказываем лечение. Отрицательных мы поместили в изоляцию и наблюдаем за ними. Через 14 дней мы возьмем у них повторный анализ», — сказал Койчуманов.

В Нарынской области зафиксировано самое высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории. На 26 мая в Нарынской области зафиксировано 280 случаев заражения коронавирусом.

В Кыргызстане на 26 мая зафиксировано 1 468 случаев заражения COVID-19, при этом 1 015 пациентов выписали из больниц. За все время в стране умерли 16 человек, у которых диагностировали заражение коронавирусной инфекцией.