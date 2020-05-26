Сгоревший дом семьи Мажитовых. Фото: Жениш Айдаров, радио «Азаттык».

8 мая на кыргызско-таджикской границе между жителями участка Чек Баткенского района и жителями села Кумазор Исфаринского района Таджикистана произошел конфликт. Причиной конфликта послужил спор из-за несогласованного участка. Словесная перепалка переросла во взаимное закидывание камнями, а затем прозвучали выстрелы.

В ходе конфликта был сожжен пятикомнатный дом, находящийся рядом с границей в селе Кок-Таш. Принадлежал он кыргызстанской семье Мажитовых. Вместе с домом сгорели документы, одежда, денежные накопления и другие принадлежности семьи.

Позднее стороны провели переговоры и договорились рассчитать убытки сгоревшего дома, а также выяснить причины пожара. Этим должны заняться соответствующие органы двух стран.

Однако правительство Кыргызстана, не дожидаясь результатов расследования, выделило средства для постройки нового дома для семьи: строительство предполагается закончить к осени. Кроме того, неравнодушные граждане и ряд общественных фондов решили помочь деньгами семье, которая осталась без крыши над головой.

Пострадавшая семья рассказала «Клоопу» о подробностях того дня.

«Все сгорело и обратилось в пепел»

Фото: Жениш Айдаров, радио «Азаттык».

Шааде Мажитовой почти 80 лет — она владелица дома. По словам ее детей, с того дня как у них сгорел дом у нее резко пошатнулось здоровье. Со слезами на глазах Мажитова все же рассказала о случившемся в тот день.

«Этот дом только что достроили. Строительство шло около пяти лет. Было очень тяжело. Продавала ковры, еле закончили. Теперь из-за конфликта дом сгорел, у нас ничего не осталось. Даже одежды. Документы сгорели. Внуки жаловались: “У всех есть машина, только у нас нет”. Мы решили отложить денег с проданной скотины и купить одну машину — она тоже сгорела. Все сгорело и обратилось в пепел», — сказала она.

Сожженный дом предназначался для семьи сына Шаады Эсена Мажитова. Он рассказывает, что конфликт произошел на почве спора за земельный участок.

«В тот день я был в верхней части села. Родители и дети остались дома. Когда услышал, что произошел конфликт, вернулся туда. Смотрю, таджики спорят из-за земли и пригнали трактор. Когда они начали обрабатывать землю, мы собрались, чтобы остановить трактор. Началось закидывание камнями. С их стороны прозвучал выстрел и мы пустились в бегство, чтобы спастись. После перестрелки, где-то спустя 10-15 минут, дом начал дымиться», — сказал Эсен Мажитов.

По словам Эсена, когда его отец вышел на улицу из-за шума в его сторону были произведены выстрелы. К счастью обошлось без ранений — пограничники успели забрать всех в безопасное место.

«Дом горит, идите в сторону дома!»

По словам Айзады Хамдамовой — невестки Мажитовых — они уже привыкли к такого рода конфликтам между жителями двух стран. В тот день она была вынуждена бежать со своим четырехмесячным ребенком.

«Я подумала: “Почему они [таджики] идут в нашу сторону”. Посмотрела в другую сторону [села]: оттуда шли наши военные. Потом наши военные велели нам зайти домой или в дома наших родственников. Как только мы зашли, началась перестрелка. Мы в страхе сидели под окнами. В один момент пришел военный и сказал: “Мы вытащим вас в сторону дороги”. Когда мы вышли, было семь вечера. Мы оглянулись и увидели, что из нашего дома идет дым. Мы сказали пограничникам: “Дом горит, идите в сторону дома!”» — вспомнила тот день Хамдамова.

Однако пограничники не согласились тушить дом. Хамдамова с горечью добавила, что во время пожара полностью сгорели их новые вещи и одежда пятерых ее детей.

Семья Мажитовых недовольна тем, что группа во главе с вице-премьер-министром Акрамом Мадумаровым не встретилась с местными жителями в ходе рабочей поездки в Баткен уже после конфликта.

Акрам Мадумаров. Фото пресс-служба президента.

«Спустя два дня нам сказали, что приехали из правительства и будет собрание в школе. Но когда мы пришли, в школе никого не было. Кто-то ходил по ту сторону канала на машинах вместе с милиционерами. Там же стояли силовики из Таджикистана. Оказывается, они провели переговоры между собой. Мы думали, что вице-премьер соберет нас и объяснит все. Но он не встретился, даже не остановился и быстро уехал на своей машине. Нам оставалось только проводить его взглядом», — сказал хозяин дома Абдраим Мажитов.

Жители приграничных районов считают, что проблема не решится постройкой нового дома. Поэтому они десятилетиями требуют от властей решить проблему с границей. После каждого конфликта начинаются двусторонние проверки и проводятся переговоры по описанию границ. Но пока что эти слова остаются лишь обещаниями.

Супруги Мажитовы живут в двух метрах от границы. Они воспитали 11 детей, 32 внуков и уже успели увидеть 11 правнуков. Они хотят лишь одного — спокойной жизни.