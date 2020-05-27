Депутат Дастан Бекешев завел рубрику на своем YouTube канале «Ликбез по инициативам».

В ней депутат рассказывает о законопроектах и инициативах, обсуждаемых в Жогорку Кенеше, попутно объясняя, какие там есть недоработки.

Бекешев рассказал о недоработках в инициативе правительства овнесении поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и Кодекс о проступках.

Штраф за контрабанду

МВД разработало 148 поправок в кодексы при содействии других ведомств.

По словам Бекешева, при принятии поправок «чиновники, которые занимаются контрабандой, не будут наказываться».

«Если сумма контрабанды будет менее пяти миллионов сомов, то будет лишь штраф… Если вы совершите контрабанду в крупном размере от пяти до 10 миллионов сомов, то штраф будет до 260 тысяч сомов», — рассказал депутат.

По его словам, поправки предлагают в исключительных случаях продлевать расследование больше, чем на год. Депутат считает, что это только затянет следствие.

Еще одним важным пунктом нардеп назвал предложение о возмещение ущерба государству или собственнику, в случае если подозреваемого задержат.

«Если законопроект пройдет, то следователи будут предлагать заключать сделку со следствием, это даст еще больше возможностей следователям выжимать деньги», — сказал Бекешев. Сам Бекешев выступил против законопроекта, но считает, что его примут — и на этот случай он внес предложения.

Не профессионал

Законопроект рассматривался Комитетом по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 12 мая, а 20 мая его одобрили в первом чтении в парламенте.

Еще 12 мая к поправке в статье об экономической контрабанде возникли вопросы у депутата Мирлана Жээнчороева.

Он поинтересовался, как будут наказывать таможенника, который воспользуется своим положением и будет заниматься контрабандой, если будет убран пункт о контрабанде должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Замглавы МВД Памир Асанов ответил, что многого не знает, потому что в разработке поправок участвовали в том числе представители Таможенной службы.

Асанов не участвовал в разработке законопроекта — еще до вопроса Жээнчороева он объяснял депутату Зарылбеку Рысалиеву, что просто зачитывает поправки, придуманные правительственной комиссией. А глава МВД Кашкар Джунушалиев заявил, что он не профессионал и не может объяснить поправки от МВД.

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