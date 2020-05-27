Кыргызский блогер Автандил Жоробеков опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию с письмом от ГКНБ о прекращении уголовного дела в его отношении. Блогера обвиняли в «разжигании межрегиональной розни» в комментариях в его паблике «БеспределKG».

«Это уголовное дело приняло бы совсем другое направление, если бы не ваша поддержка. В первые дни содержания в СИЗО на меня оказывали сильное давление. Только через четыре-пять дней после того, как в обществе и соцсетях возникло недовольство, отношение ко мне поменялось», — пишет Жоробеков.

Также блогер поделился своим намерением и дальше «бороться с теми, кто хочет управлять народом посредством запугивания и преследования».

Жоробекова задержали 24 ноября 2019 года и водворили в СИЗО ГКНБ на 12 дней. В начале декабря его отпустили под домашний арест.

Госкомитет обвинял его в «разжигании межрегиональной розни» из-за того, что пост в его паблике вызвал агрессивные комментарии пользователей соцсетей.

«[Посты Жоробекова] разделили пользователей на противоборствующие группы, вызвали обоюдные оскорбительные комментарии, что в итоге привело к возбуждению у людей чувства ненависти друг к другу в виде разжигания межрегиональной розни», — утверждал ГКНБ.

Госкомитет заявлял, что Жоробекова задержали за посты о беглом кыргызском президенте Курманбеке Бакиеве и конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана. Но в постановлении Первомайского районного суда Бишкека упоминался другой материал — «Хабибула и Соке вывезли Раима!»

В постановлении было указано, что ведомство увидело в посте «заведомо ложные и провокационные сведения о том, что Глава государства якобы является соучастником коррупционного преступления».