Ошский городской суд 26 мая приговорил Умара Маратова (он же Эрнис Казаков), известного по прозвищу «Казах» к 10 годам лишения свободы. Мужчину в конце 2019 года задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Милиции Маратов известен как кримавторитет и член ОПГ. Приговор за изнасилование все еще могут обжаловать адвокаты обвиняемого.

Домашний арест

Маратов проходил не только по делу об изнасиловании девочки-подростка, но и по делу об избиении 23-летнего парня. Тем не менее 8 января 2020 года его отпустили под домашний арест и уже 17 задержали снова — по подозрению в избиении Улана Райымбекова, брата экс мэра Оша Айтмамата Кадырбаева.

Милиция была недовольная домашний арестом Маратова. Пресс-служба управления сообщала, что «ребята [сотрудники милиции] днем и ночью в холод ловят преступников, а судьи под разными предлогами их отпускают».

«“Казах”, начиная с подросткового возраста, привлекался в качестве подозреваемого в преступлениях 16 раз. Только в прошлом году его привлекали четыре раза. Говорить, что “Казах” не имеет отношения к ОПГ, это все равно что “волка в овечьей шкуре» причислить к овцам. Это наша позиция. Члены ОПГ должны сидеть в тюрьме и никаким образом не влиять на общество», — так описывали Маратова журналистам в милиции.

После судью Ануру Сулайманову, выпустившую кримавторитета, освободили от занимаемой должности, но по другому факту нарушения.

Милиция вскоре сообщила о запугивании со стороны кримавторитета. Согласно их информации юристка Маратова требовала от милиционера получить встречное заявление от родителей изнасилованной. Иначе угрожала обвинить оперативника в пытках.

Защитница кримавторитета сомневалась в том, что он насильник, требовала очной ставки мужчины и несовершеннолетней и обвиняла милицию в пытках и присвоении 1900 долларов.