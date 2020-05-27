Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев объявил выговор полпреду Нарынской области Эмилбеку Алымкулову и его заместителю Касену Асизову за «недостаточную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией», а заместителя, курирующего соцблок, порекомендовал уволить.

На заседании Республиканского штаба 27 мая рассмотрели и вопрос увольнения главы Нарынской областной больницы Айбека Койчуманова, его заместителя Анары Калманбетовой и директора ЦСМ области Муратбека Алияскарова.

Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов раскритиковал руководство Нарынской области за плохую работу. Он заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом в области — «следствие недостаточной работы, непринятия своевременных необходимых оперативных решений, отсутствия должного контроля за ситуацией».

«Эпидемиологическая ситуации в Нарынской области непростая, число случаев в Нарынской области выше по сравнению с Ошской и Джалал-Абадской областями. […] Ситуацию в областном родильном доме не улучшили. Допустили факты, когда роженицы пытались покинуть учреждение. Руководство области не вникло и не придало должного внимания ситуации, поэтому сегодня мы видим такую плохую статистику», — заявил на заседании Боронов.

Боронов добавил, что, если руководство области не улучшит ситуацию, то будут приняты «соответствующие решения». «У области были все возможности для выправления эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Ситуация с коронавирусом в Нарынской области

Эпидемиологическая ситуация в Нарынской области остается сложной. В Нарынской области зафиксировано самое высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории.

На 27 мая в области зафиксировано 297 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в области произошел инцидент, когда 22 роженицы пытались покинуть родильное отделение Нарынской областной больницы. Они боялись за свое здоровье, так как ранее в этой больнице заразились коронавирусом восемь рожениц. В итоге выяснилось, что у 15 из 22 рожениц, содержащихся в обсервации в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция.

Также в Нарыне заразился COVID-19 первый вице-мэр города и тогда здание мэрии было закрыто на дезинфекцию на три дня.

В Кыргызстане на 27 мая зафиксировали 1 520 случаев заражения коронавирусом, 461 человек находятся на лечении в больнице. Всего по стране вылечили 1 043 пациента. За все время умерло 16 человек с COVID-19.