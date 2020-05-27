Замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на заседании парламента 27 мая назвал три причины высокой интенсивности заболеваемости COVID-19 в Нарынской области.

Первая — не было достаточной и своевременной координации со стороны руководства области.

Вторая — не было произведено оперативных действий по своевременной изоляции контактных с зараженными.

Третья — медицинские сотрудники и служащие УВД безответственно подошли к вопросу.

Каратаев добавил, что предпринимаются дополнительные меры по выявлению зараженных COVID-19. По его словам, правительство окружило три села — Ак-Кыя, Кок-Жар, Баетово — и взяло анализы у всех контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией.

Из-за плохой борьбы с коронавирусной инфекцией глава правительства объявил выговор полпреду Нарынской области Эмилбеку Алымкулову и его заместителю Касену Асизову за «недостаточную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией». Заместителя, курирующего соцблок, рекомендовано уволить.

Также Республиканский штаб рассматривает вопрос увольнения главы Нарынской областной больницы Айбека Койчуманова, его заместительницы Анары Калманбетовой и директора областного ЦСМ Муратбека Алияскарова.

Коронавирус в Нарыне

В Нарынской области зафиксировано самое высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории. На 27 мая в Нарынской области зафиксировано 297 случаев заражения коронавирусом.

25 мая более двадцати рожениц, содержащихся в обсервации в родильном отделении, сломали дверной замок и покинули здание больницы. Позже у 15 из 22 женщин подтвердили коронавирусную инфекцию. Всех рожениц поместили в повторную обсервацию.

Также первый вице-мэр города Нарын заразился коронавирусом. Здание мэрии было продезинфицировано и закрыто на три дня.