Надежда Юрова: Такие решения уже разрабатываются. Яркий пример — приложение «Социальный мониторинг». Власти Москвы запустили его для контроля соблюдения карантина по геопозиции и отсылаемым несколько раз в день селфи. Приложение функционировало с техническими ошибками, требовало делать фото каждые двадцать минут, в том числе ночью. И зафиксировало больше 70 тысяч нарушений самоизоляции. Уже 260 миллионов рублей штрафов было выписано москвичам за время существования приложения. Власти Москвы признали проблему и отозвали штрафы за требование идентификации с десяти вечера до девяти утра.

А стоила ли игра свеч? Спросили журналиста Мику Великовского.

Мика Великовский:

То, как оно задумано, это достаточно унизительно. Это китайская модель. Попытка контролировать граждан, собирая о них как можно больше данных.

У китайцев есть такая вещь: снижать им социальный балл, если они ведут себя плохо, и повышать, если они ведут себя хорошо. Это инфантилизация ужасная населения. Это усиление патернализма, и вообще это давление государства. И государство как бы влезает в вещи, которые и взрослому человеку можно отдать на откуп. И совершенно необязательно для этого, условно говоря, вешать у него в ванной камеру или что-нибудь еще.

Приложение работает чудовищно совершенно и фактически усложняет многократно больным людям жизнь, принуждают их ставить себе это приложение, а потом в автоматическом режиме вдобавок за него штрафуют. Что в итоге обернулось тысячами совершенно невозможных штрафов для людей, которые не выходили из дома, которые вели себя, как зайчики, исключительно правильно!

Они это делали ради себя, ради других, у них вполне достаточно сознательности, чтобы обойтись без контролирующего приложения или цифрового мошенника. Но даже они исполнительно пытались воспользоваться этим приложением, но в результате все равно получили штрафы. Врачу городской поликлиники выписали штраф на 52 тысячи. Притом что она изо всех сил старалась соответствовать всем запросам этого приложения. Но приложение сделано так плохо, так глючно, и настолько никто не пытается понять, вменяемые это штрафы или нет со стороны государства, эти штрафы автоматически оформляются.

Вообще, эти штрафы изначально совершенно незаконны. Московские власти, которые это приняли, превышают пределы своей компетенции. Они прямо противоречат федеральному закону. Это вообще-то нонсенс и большой скандал: субъект федерации влезает в сферу, которая федеральными законами ему прямо запрещена. Федеральный Кодекс об административных правонарушениях предусматривает компетенцию регионов в вынесении автоматически штрафов только в сфере благоустройства. То есть все остальные автоматические штрафы устанавливаются федеральным законом.

Надежда Юрова: Такое происходит не только в Москве. Например, Кыргызстан сегодня видится островком демократии в Центральной Азии, где общество изо всех сил пытается отстоять свои права на частную жизнь и противостоять слежке, для которой власти используют местное приложение «STOP COVID-19». Камилла Баймуратова, «Клооп».

Камилла Баймуратова: В общем, видно, что его делали в спешке, и поэтому там очень много всяких недоработок. И когда мы искали о нем информацию, мы зашли в Google Play. И, видимо, его разработчик очень активно всем пишет: «Да, там что-то может не работать, но мы так быстро-быстро его делали, поэтому будьте лояльны» и так далее…

Они, видимо, переделали приложение, которое уже существовало для отслеживания школьников, чтобы родители отслеживали своих детей. Схема там примерно такая же: та же карта, все скриншоты, все очень похоже. Плюс там есть одна такая функция, которая может очень часто использоваться в мошеннических целях: когда вы касаетесь экрана смартфона и нажимаете, допустим, просмотреть видео, она может под ваши нажатия просмотра видео подложить какую-то другую функцию.

Вообще, эта технология сама по себе используется в основном для приложений для людей с какими-то разными степенями инвалидности. То есть если это маломобильные люди и у них проблемы со зрением, чтобы они могли управлять своим телефоном голосом. Гуглплей запретил использовать эту технологию в приложениях, которые не целенаправлены для слепых, чтобы облегчить им каким-то образом жизнь (тогда да, тогда он как бы это все одобряет). Но это приложение для них сделано не было, а технология там присутствует.

Оно просит очень много данных, которые непонятно зачем нужны: фотографии, видео, доступ ко всем медиафайлам, очень много данных, многие из которых непонятно зачем нужны.

Надежда Юрова: А кто-то еще может получить доступ к этим данным? Кто-то еще это может увидеть? Или это только врачам доступно?

Камилла Баймуратова: В приложении написано, что да, в основном с вами будут напрямую работать медики. Но есть определенный круг лиц, который состоит из правительственных мужей, глав каких-то конкретных министерств, некоторых чиновников.

И вот этот круг лиц, непонятно из кого состоящий, он тоже может иметь доступ к этому приложению.

Этот сайт и это приложение — они как бы чисто для слежки такого начального этапа. Что они потом со всем этим делают — тут как бы немножечко вопрос. Вроде как они уже начали штрафовать. Мы получали такую информацию, что из данных приложения они уже начали выписывать штрафы тем, кто непосредственно нарушал домашний карантин.

Надежда Юрова: Какой мотив в итоге одержит победу после пандемии? Стремление властей контролировать население или права людей на частную жизнь?

Мика Великовский: Совершенно точно ничего подобного нет в европейских странах, совершенно ничего подобного нет и в Америке. И не может быть.

Ну это же нарушение конституционных прав каких только возможно. Шпионское приложение, жучки у тебя дома, камеры в ванной — все это не может быть в странах, где люди хотя бы немножко уважают свое частное пространство.

Люди готовы отвечать за свои действия. Но это не значит, что им можно посадить человека в погонах или приложение в погонах, условно говоря, посреди кухни. Нет, это не так. Потому что вот если я вышел из дома — докажите, что я вышел из дома и штрафуйте меня, если я вышел из дома. А то, что я сижу дома, а вы будете за мной все время подглядывать, и я еще должен прыгать и что-то там нажимать и делать селфи без конца…

Кроме того, есть большие вопросы к передаче персональных данных, количеству данных, которые это приложение собирает — потому что некоторые люди делали скриншоты со своих телефонов, и у них за ночь выкачивало по три гигабайта данных. Это немыслимое количество данных, которое они забирают у них с телефонов. Ну это просто классическая программа-шпион.

Естественно, в странах, где люди могут себе позволить уважать себя, это никак невозможно. Слетели бы все, кто эту практику внедряет. Конечно, просто улетели бы немедленно на самые низшие слои, так сказать, политической иерархии.

Ведущая: Надежда Юрова

Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский