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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс конференции 26 мая, что Россия готова помочь разобраться с приграничным конфликтом между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«Уже не первый раз, к сожалению, происходит такое обострение. Мы призываем союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживаться от применения силы. Готовы предоставить свои посреднические услуги и считаем: чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше», — отметил министр.

Лавров сказал, что этот вопрос обсуждался на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, на котором все министры поддержали призыв генсекретаря ООН к прекращению огня в связи с пандемией.

Кыргызстан, кроме ОДКБ, также входит в Евразийский экономический союз, членами которого являются Россия, Казахстан, Беларусь, Армения.

Конфликты на кыргызско-таджикской границе

За май на кыргызско-таджикской границе произошло два конфликта. 24 мая в Баткенской области на границе с Таджикистаном произошла перестрелка. По данным погранслужбы Кыргызстана, с кыргызской стороны никто не пострадал. Власти Таджикистана сообщили, что один пограничник с их стороны получил огнестрельное ранение.

Двумя неделями ранее, 8 мая, жители двух стран поспорили из-за несогласованного участка земли. По сообщению погранслужбы, во время переговоров и разъяснительных работ, неожиданно Таджикская сторона открыла огонь из миномета. Правительство Таджикистана заявило, что огонь открыла кыргызская сторона.

В результате три пограничника Кыргызстана получили огнестрельное ранение и один гражданин получил легкие травмы. Таджикская сторона сообщила, что у них ранены двое — военнослужащий и гражданский.

Также во время конфликта был сожжен дом семьи Мажитовых, который находился недалеко от границы. Власти Кыргызстана, не дожидаясь окончания расследования, пообещали восстановить этот дом за свой счет до осени.

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