Доолот Жапаров, брат осужденного политика Садыра Жапарова и задержанной в Польше Райкуль Жапаровой, распространил заявление сестры в ответ на сообщение МВД Кыргызстана.

В нем говорится, что «уголовное дело дважды рассматривал Первомайский райсуд Бишкека и один раз Свердловский райсуд, признав Жапарову невиновной. Дело было возвращено в прокуратуру».

Райкуль Жапарова считает, что дело в отношении нее было возбуждено для оказания давления на Садыра Жапарова, когда в 2012 году он находился в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Пресс-служба МВД сообщила, что Интерпол 22 мая задержал ее в Польше, так как она была объявлена в межгосударственный розыск. Сейчас решается вопрос об ее экстрадиции в Кыргызстан.

Райкуль Жапарову разыскивали по заочным приговорам Октябрьского районного суда Бишкека. Её признали виновной в соучастии в преступлении «Легализация (отмывание) преступных доходов», также в «Мошенничестве» и «Злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих и иных организаций».

В 2015 году Бишкекский городской суд заочно приговорил Жапарову к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретил заниматься банковской деятельностью сроком на 3 года.

По данным правоохранительных органов, в 2007 году сын бывшего президента Курманбека Бакиева Максим Бакиев с помощью Райкуль Жапаровой совершил рейдерский захват ОАО «Инвестиционный банк «Иссык-Куль». После этого она была выбрана новым председателем правления банка.

Ее родной брат — Садыр Жапаров был арестован в марте 2017 года. Тогда ГКНБ обвинил Жапарова в финансировании митинга на Иссык-Куле за национализацию Кумтора в 2013 году.

Спецслужбы инкриминировали ему несколько преступлений — «Угроза убийством», «Захват заложника», «Хулиганство», «Применение насилия к представителю власти».

По версии ГКНБ, в 2013 году Жапаров дал команду митингующим захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

В итоге Жапарова осудили по статье «Захват заложника». Во время судебных разбирательств Каптагаев не имел претензий к Жапарову и говорил о его невиновности. Несмотря на это оппозиционного политика осудили на 11,5 лет лишения свободы. Каптагаев обжаловал решения суда, но это не помогло.