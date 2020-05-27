Сузакский РОВД начал досудебное производство по статье «Доведение до самоубийства» после самосожжения 24-летнего немого мужчины.

Житель Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области поджег себя 25 мая и скончался, получив ожог 98% тела. Вместе с ним пострадал 50-летний мужчина — его госпитализировали.

По информации милиции, в тот день парень приехал в одно из сел Сузакского района просить руки девушки, но ее отец был против, поэтому парень поджег себя.

«Когда погибший обливал себя бензином и поджигал, рядом с ним был и хозяин дома. Он также получил травмы», — сказал пресс-секретарь УВД по Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев. Отец девушки получил ожог 35% тела.