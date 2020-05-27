Социал-демократическая партия Кыргызстана опубликовала заявление на своей странице в фейсбуке. Согласно ему, 26 мая состоялось заседание Политсовета СДПК, на которой решался вопрос «сложившейся ситуации внутри партии».

По итогам заседания, исполняющая обязанности председателя СДПК Асель Кодуранова сложила с себя полномочия и передала их Анвару Артыкову.

Рыскелди Момбеков и Кундуз Жолдубаева также сложили обязанности заместителей председателя партии и приостановили членство в политсовете, но остаются членами СДПК, как и Назгуль Мамытова

Из политсовета и партии вышли Ирина Карамушкина, Мээрбек Мискенбаев, Адиль Турдукулов, Мирбек Айтикеев и Кундуз Ажыбекова.

Карамушкина, вероятно, вольется в СДК — социал-демократов Кыргызстана. Ранее именно она сообщила, что Сеид и Кадыр Атамбаевы создали эту партию для участия на выборах и в ней не будет места для Турдукулова, Кодурановой и Жолдубаевой.

Сама партия настаивает, причиной таких перемен стало то, что «часть руководства партии втянута в судебные тяжбы по Кой-Ташским событиям».

«В заседании приняли участие 24 члена политсовета. Политсовет не стал принимать никакие решения, Высший орган партии ограничился обсуждением вопроса повестки дня», – написано в заявлении.

Делится почкованием

СДПК была самой влиятельной партией Кыргызстана при президенте Алмазбеке Атамбаеве, а после победы своего преемника Сооронбая Жээнбекова бывший глава государства эту партию возглавил.

Конфликты в партии начались еще при президентстве Атамбаева — за критику из нее выгнали депутата Жанара Акаева, потом из партии были изгнаны Ринат Самудинов и Сагынбек Абдрахманов. Последние противились кандидатуре Жээнбекова как единственно верной на выборах президента. Испортились отношения у Атамбаева и с тогда еще спикером Чыныбаем Турсунбековым, который тоже хотел участвовать в выборах, но был вынужден отказаться.

Возглавив партию Атамбаев обещал навести в ней порядок, а ее члены, депутаты парламента, озвучили критику в его адрес. Но раскол произошел после того, как Атамбаев поссорился с Жээнбековым. Часть партии открыто поддержала президента. Гораздо меньшая ее часть — Атамбаева.

А вскоре СДПК документально зарегистрировали на некогда изгнанного Сагынбека Абдрахманова — эту часть стали называть «СДПК без Атамбаева».

Из-за уголовных дел Атамбаеву пришлось отказаться от лидерства в остатке своей партии и должность была передана Асель Кодурановой. СДПК с Атамбаевым настаивала на том, что именно она единственно верная СДПК.

После ареста бывшего президента на политарену вышли его сыновья Сеид и Кадыр. Они сначала публично написали заявления о вступлении в партию, но в политсовет ее не входили.

Но в мае от СДПК отпочковалась СДК. Об СДК сообщила депутатка Ирина Карамушкина, вступившая в открытую конфронтацию с Адилем Турдукуловым, Асель Кодурановой и Кундуз Жолдубаевой.

В этом же месяце различные паблики в соцсетях стали публиковать посты, обвиняющие Турдукулова, Кодуранову, Жолдубаеву и Ажибекову в предательстве Атамбаева. Турдукулов заявил, что видит в этом «руку Сегизбаева», имея в виду бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Также Турдукулов обвинил братьев Атамбаевых в расколе СДПК — те же активно постили отчеты с благотворительных визитов, посадки деревьев и готовки самс. Из сторонников их отца с ними на фото лишь Темирлан Султанбеков (почти на каждом) и Ирина Карамушкина.

По словам Турдукулова, сам Алмазбек Атамбаев не поддержал ни одну из сторон и призвал всех к единству.

Официально о регистрации СДК неизвестно. Но сейчас ни СДК, ни СДПК с Атамбаевым, ни СДПК без Атамбаева больше не сильная партия власти. Вероятно, что те социал-демократы, что хотят остаться в парламенте, пойдут на выборы уже от лица других политобъединений.