



26 мая обнаружен коронавирус у четверых жителей села Кара-Кочкор Кара-Кульджинского района Ошской области. Они из одной семьи — отец и его трое детей.

По словам координатора здравохранения по Ошской области Шаятбека Абдурахманова, коронавирусом заразил отец. Жителя Кара-Кочкора вместе с сыновями изолировали, а жену положили в обсервацию для дальнейшего наблюдения.

«Отец копал могилу в дождливую погоду. После прихода домой заболел, думал что простудился. После того как температура не спадал, пошел в больницу проверяться», — сказал Абдурахманов.

Как он сам заразился и с кем контактировал все еще выясняют. Ранее в том же районе коронавирус нашли у приехавших на похороны кыргызстанцев. Шаятбек Абдурахманов утверждает, что мужчина не ходил на те похороны.



У двух других жителей Кара-Кочкора коронавирус обнаружили десять дней назад — они сопровождали груз-200 из России. На похороны ыргызстанца, погибшего от проблем с сердцем, пришли люди — после и пришедших на похороны и контактировавших с ними пришлось поместить в обсервацию. Всего из-за этого случая в обсервацию попали 77 человек.