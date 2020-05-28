Бывший президент Алмазбек Атамбаев 27 мая передал через адвоката обращение к членам Социал-демократической партии Кыргызстана. Член СДПК Темирлан Султанбеков опубликовал письмо у себя на фейсбуке.

Дорогие друзья, обращение Алмазбека Шаршеновича. Готовимся к парламентским выборам все вместе! Publicerat av Темирлан Султанбеков Torsdag 28 maj 2020

В своем обращении Атамбаев поздравил депутата парламента и нового председателя СДПК Анвара Артыкова с избранием руководителем партии.

В письме Атамбаев также отметил, что надо «избавиться от тех, кто хочет расколоть ряды» партии.

«Надо забыть все дрязги, сплетни и всем объединиться вокруг него [Артыкова]. Пора уже готовиться к выборам в парламент», – написал бывший президент.

Темирлан Султанбеков также написал, что СДПК начала подготовку к выборам в парламент.

Что происходит в СДПК?

Ранее Социал-демократическая партия Кыргызстана опубликовала заявление, согласно которому исполняющая обязанности председателя СДПК Асель Кодуранова сложила с себя полномочия и передала их Анвару Артыкову.

Рыскелди Момбеков и Кундуз Жолдубаева также сложили обязанности заместителей председателя партии и приостановили членство в политсовете, но остаются членами СДПК.

Из политсовета и партии вышли Ирина Карамушкина, Мээрбек Мискенбаев, Адиль Турдукулов, Мирбек Айтикеев и Кундуз Ажыбекова.

По сообщению партии, причиной таких перемен стало то, что «часть руководства партии втянута в судебные тяжбы по Кой-Ташским событиям».

Делится почкованием

СДПК была самой влиятельной партией Кыргызстана при президенте Алмазбеке Атамбаеве, а после победы своего преемника Сооронбая Жээнбекова бывший глава государства эту партию возглавил.

Конфликты в партии начались еще при президентстве Атамбаеве, но раскол произошел после того, как Атамбаев поссорился с Жээнбековым. Часть партии открыто поддержала президента. Гораздо меньшая ее часть — Атамбаева.

После этого СДПК документально зарегистрировали на некогда изгнанного Сагынбека Абдрахманова — эту часть стали называть «СДПК без Атамбаева».

Из-за уголовных дел Атамбаеву пришлось отказаться от лидерства в остатке своей партии и должность была передана Асель Кодурановой. СДПК с Атамбаевым настаивала на том, что именно она единственно верная СДПК.

После ареста бывшего президента на политарену вышли его сыновья Сеид и Кадыр. Они сначала публично написали заявления о вступлении в партию, но в ее политсовет не входили.

В мае 2020 года из людей, вышедших из партии СДПК, образовалась партия СДК. Об этом сообщила депутатка Ирина Карамушкина, вступившая в открытую конфронтацию с Адилем Турдукуловым, Асель Кодурановой и Кундуз Жолдубаевой.

В этом же месяце различные паблики в соцсетях стали публиковать посты, обвиняющие Турдукулова, Кодуранову, Жолдубаеву в предательстве Атамбаева. Турдукулов заявил, что видит в этом «руку Сегизбаева», имея в виду бывшего главу ГКНБ и соратника Атамбаева Абдиля Сегизбаева.

Также Турдукулов обвинил братьев Атамбаевых в расколе СДПК — те же активно постили отчеты с благотворительных визитов, посадки деревьев и готовки самс. Из сторонников их отца с ними на фото лишь Темирлан Султанбеков (почти на каждом) и Ирина Карамушкина.