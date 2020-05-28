Депутат Жумалиев

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев написал заявление в МВД с требованием привлечь к уголовной ответственности одного из лидеров движения «Чон Казат» Каната Хасанова.

Адвокат депутата Бактыбек Жумашев на своей странице в фейсбук написал, что заявление подано в МВД 28 мая «в связи с публичным обвинением Канатом Хасановым депутата Кубанычбека Жумалиева в совершении тяжкого преступления».

Своим заявлением депутат хочет привлечь Хасанова за заведомо ложное сообщение о совершённом преступлении.

Ранее Хасанов на своей странице в фейсбуке заявил, ссылаясь на собственные сведения, что Жумалиев «предложил 100 000 долларов председателю суда Ленинского района».

Хасанов сообщил, что его 28 мая допросили как свидетеля и спрашивали про движение «Чон Казат» и другого члена Сыймыка Жапыкеева. Ему вручили и вторую повестку на 17 часов — он подозревает, что на этом допросе он будет уже не свидетелем, а подозреваемым. Канат Хасанов по профессии адвокат, потому на допрос планирует идти без адвоката.

Хасанов попросил своих сторонников не собираться на митинги вне зависимости от итогов допроса, потому что «именно этого они и добиваются». Сам он на тактику МВД «не клюнет», и даже если его «уберут», или других лидеров, «Чон Казат» не остановить. Кроме того, Хасанов после допроса решил, что готов в том числе участвовать в выборах в парламент. Сам он настаивает, что и он, и движение «Чон Казат» намерены идти только законным путем.

30 знаменитых воров и клятва на коране

Ранее Сыймык Жапыкеев рассказал в соцсетях о том, что имущество депутата Жумалиева не соответствует его доходам и упомянул, что в Кыргызстане есть «30 знаменитых воров».

Он также заявил, что нардеп заработал свое имущество сомнительным путем и потребовал провести его проверку.

«Давайте, все соберемся и придем к ним домой. Например, пусть 10 тысяч человек придет к дому Жумалиева и потребует у него, чтобы он заплатил наш внешний долг Китаю. С собой возьмем нотариуса, чтобы он заверил расписку депутата», — написал Жапыкеев.

Позже 26 мая в МВД сообщили, что Следственная служба завершила лингвистическую экспертизу по выступлениям в соцсетях Жапыкеева.

Эта экспертиза была инициирована 7 мая и проведена Государственной судебно-экспертной службой (ГСЭС) по заявлению депутата парламента Кубанычбека Жумалиева.

Сам Жумалиев поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях. Но в декабре прошлого года Жумалиев стал фигурантом расследования издания Economist.kg и проекта «Декларатор». Журналисты выяснили, что Жумалиев не указал в своих декларациях и скрыл от Налоговой службы наличие 33 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.