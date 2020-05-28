Сапарали Аканова доставили в больницу 26 мая — у него было огнестрельное ранение. Милиция сообщила, что в мужчине дважды выстрелили в спину и трижды в ногу.

Заведующий отделения травматологии областной больницы Алмаз Тайланов говорит, что состояние Аканова оценивается как среднее.

«После того, как его привезли к нам, дежурный врач извлек из спины одну пулю. Остальные, по всей видимости, прошли навылет», — говорил Тайланов.

По словам пресс-секретаря Джалал-Абадского ОУВД Нурдина Жээнтаева, в Сапарали Аканова стреляли из травматического оружия.

«На месте события нашлись резиновые пули. По предварительным данным, в 22:00 на проспекте Манаса двое неизвестных мужчин в возрасте 20-25 лет выстрелили в его сторону и скрылись с места происшествия», — сказал Жээнтаев.

Подозреваемых ищут, дело зарегистрировали в ЕРРП по статье «Хулиганство».

Сапарали Аканов — старший брат депутата местного горкенеша Нурбека Аканова, чемпиона по борьбе «Алыш».

Подозреваемый в двойном убийстве

Милиция подтвердила, что пострадавший от огнестрела брат депутата и подозреваемый в двойном убийстве в 2005 году — это один и тот же человек.

Имя Аканова не раз упоминалось в криминальных сводках. В 2005 году Аканов участвовал в беспорядках у ошской гостиницы «Алай» и стрелял по толпе, но его не задержали. Этот случай стал одной из причин освобождения от должности генпрокурора Азимбека Бекназарова.

В том же году были убиты директор кара-сууйского рынка «Турдали» Абдалим Жунусов и его водитель Санжарбек Жайлообаев. Одним из подозреваемых в совершении убийства называли 34-летнего Сапарали Аканова. Его и еще двоих мужчин объявили в розыск по этому делу.

Трое подозреваемых в убийстве директора рынка. 1 — Шерали Адхамов, 2 — Давранбек Каимов и 3 — Сапарали Аканов.

В 2011 году занимавший тогда должность замминистра МВД Мелис Турганбаев сообщил, что двойное убийство раскрыто и Аканов задержан.

Мы поинтересовались у МВД, почему Аканов на свободе. МВД не смогло нам уточнить, признали ли Аканова виновным и если признали, то на сколько его осудили. Мы направили запрос, чтобы получить информацию из архивов.

Но в 2015 году издание «Саясат» писало с ссылкой на МВД, что Аканов был судим за убийство Жунусова, ему было назначено принудительное психиатрическое лечение.

Судя по всему, его вскоре отпустили на свободу, потому что уже в 2014 году он избил некоего Каримова и на его участке по золотодобыче начал добывать золото. По незаконной добыче золота также было возбуждено уголовное дело. А в 2015 году Аканова задерживали за хулиганство, но отпустили по решению суда под домашний арест.

Также издание называет Аканова доверенным лицом кримавторитера Камчы Колбаева.