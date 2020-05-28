Пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) сообщила, что выявила коррупционную схему в пунктах пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» на автодороге Бишкек — Ош. По этому делу были задержаны три сотрудника Госдирекции автодороги Бишкек — Ош, а ущерб государству оценивают в десятки миллионов сомов.

*Госдирекция автодороги Бишкек — Ош является подразделением Министерства транспорта и дорог Кыргызстана.

По данным Финпола, некоторые сотрудники пунктов пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» с 2018 года вносили некорректные данные в автоматизированную систему контроля и взиманию платежей за пропуск транспортных средств.

«Они изменяли страну происхождения иностранного транспорта, уменьшали фактические габариты авто, при этом взимали оплату за проезд согласно установленному тарифу. В автоматизированную систему они вносили некорректные данные со значительным занижением суммы, а разницу присваивали себе», — сообщили в Финполе.

Схема изменения данных в автоматизированной системе сбора. Фото: Финпол.

В ведомстве уверены, что всё это происходило «при попустительстве и покровительстве вышестоящих должностных лиц Госдирекции», к которым автоматически поступали все данные с пунктов пропуска — вид транспорта с госномером и взимаемая плата в бюджет. Однако наблюдая за некорректно вносимыми данными и нарушением закона сотрудники Госдирекции бездействовали и не принимали никаких мер.

«Искажая данные и снижая фактическую стоимости проезда с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2020 года они предварительно нанесли ущерб бюджету на сумму свыше 10 миллионов сомов только по одному стационарному посту», — отметили в Финполе.

По этому факту 26 мая Финпол задержал троих сотрудников Госдирекции автодороги Бишкек — Ош и водворил в ИВС ГУВД Бишкека.

«Сейчас проводятся дальнейшие проверочные следственные действия по делу досудебного производства в целях установления круга причастных лиц из числа вышестоящих должностных лиц структурных подразделений Министерства транспорта и дорог», — заявили в ведомстве.