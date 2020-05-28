Республиканский штаб сообщил 28 мая, что исполняющим обязанности директора Нарынской областной больницы назначен заместитель главврача по клинико-диагностической работе Нацгоспиталя Бакыт Тологонов.

Предыдущего директора областной больницы Айбека Койчуманова уволили. Ранее правительство раскритиковало руководство области и областной больницы из-за плохой борьбы с коронавирусом.

Также по приказу Минздрава директору ЦСМ Нарынской области Муратбеку Алияскарову объявили выговор и сняли с него исполнение обязанностей координатора области по здравоохранению.

Теперь до принятия особого распоряжения правительства за это отвечает начальница управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 27 мая объявил выговор полпреду Нарынской области Эмилбеку Алымкулову и его заместителю Касену Асизову за «недостаточную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией», а заместителя, курирующего соцблок, порекомендовал уволить.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом в области — «следствие недостаточной работы, непринятия своевременных необходимых оперативных решений, отсутствия должного контроля за ситуацией».

Коронавирус в Нарынской области

Эпидемиологическая ситуация в Нарынской области остается сложной. Там зафиксировано самое высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории.

На 28 мая в области зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в области произошел инцидент, когда 22 роженицы пытались покинуть родильное отделение Нарынской областной больницы.

Они боялись за свое здоровье, так как ранее в этой больнице заразились коронавирусом восемь рожениц. В итоге выяснилось, что у 15 из 22 рожениц, содержащихся в обсервации в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция.

Также в Нарыне заразился COVID-19 первый вице-мэр города и тогда здание мэрии было закрыто на дезинфекцию на три дня.

В Кыргызстане на 28 мая зафиксировали 1 594 случаев заражения коронавирусом, 512 человек находятся на лечении в больнице. Всего по стране вылечили 1 043 пациента. За все время умерло 16 человек с COVID-19.