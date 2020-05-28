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Республиканский штаб по COVID-19 опубликовал данные о привлечении финансовой помощи от международных финансовых институтов на борьбу с коронавирусом. Большая часть суммы будет получена в кредит.

Всего кыргызские власти получат $462,3 млн. На кредитной основе Кыргызстан получит больше половины средств — $352,5 млн, в виде грантов международные организации перечислят $79,4 млн.

Республиканский штаб не указал, на какой основе будут перечислены еще $30,3 млн.

В таблице, основываясь на информации штаба, мы привели источники финансирования, сумму финансовой помощи, а также, на какие цели правительство планирует потратить эти средства.

ИсточникСумма и основаЦели
Международный валютный фондКредит — $241,9 млнПополнение бюджета.
Азиатский банк развитияГрант — $25 млн

Кредит — $75 млн		Пополнение бюджета.
Грант — $10 млн

Кредит — $10 млн

Всего: $120 млн		Инвестиционный проект по закупке медицинских принадлежностей и лекарственных средств, необходимых для борьбы с COVID-19.
Всемирный банкГрант — $10,6 млн

Кредит — $10,6 млн		Инвестиционные проекты, предполагающие закупку средств и оборудования для сектора здравоохранения:

«Экстренный проект по COVID-19» и «Повышение устойчивости к стихийным бедствиям в Кыргызстане».
Исламский банк развития

из сэкономленных средств действующих проектов в Кыргызстане		Кредит — $15 млнПриобретение медицинских препаратов.
Европейский союзГрант — €15,3 млнРеализация образовательной программы.
Грант — €6 млнЦифровизация.
Грант — €9,5 млн

Всего: $33,9 млн		Социальная защита.
Встречные фонды Германского банка развитияНе указано на какой основе

$30,3 млн		Поддержка фермеров в целях дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности.
Всего: $462,3 млн

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