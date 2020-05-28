Республиканский штаб по COVID-19 опубликовал данные о привлечении финансовой помощи от международных финансовых институтов на борьбу с коронавирусом. Большая часть суммы будет получена в кредит.
Всего кыргызские власти получат $462,3 млн. На кредитной основе Кыргызстан получит больше половины средств — $352,5 млн, в виде грантов международные организации перечислят $79,4 млн.
Республиканский штаб не указал, на какой основе будут перечислены еще $30,3 млн.
В таблице, основываясь на информации штаба, мы привели источники финансирования, сумму финансовой помощи, а также, на какие цели правительство планирует потратить эти средства.
|Источник
|Сумма и основа
|Цели
|Международный валютный фонд
|Кредит — $241,9 млн
|Пополнение бюджета.
|Азиатский банк развития
|Грант — $25 млн
Кредит — $75 млн
|Пополнение бюджета.
|Грант — $10 млн
Кредит — $10 млн
Всего: $120 млн
|Инвестиционный проект по закупке медицинских принадлежностей и лекарственных средств, необходимых для борьбы с COVID-19.
|Всемирный банк
|Грант — $10,6 млн
Кредит — $10,6 млн
|Инвестиционные проекты, предполагающие закупку средств и оборудования для сектора здравоохранения:
«Экстренный проект по COVID-19» и «Повышение устойчивости к стихийным бедствиям в Кыргызстане».
|Исламский банк развития
из сэкономленных средств действующих проектов в Кыргызстане
|Кредит — $15 млн
|Приобретение медицинских препаратов.
|Европейский союз
|Грант — €15,3 млн
|Реализация образовательной программы.
|Грант — €6 млн
|Цифровизация.
|Грант — €9,5 млн
Всего: $33,9 млн
|Социальная защита.
|Встречные фонды Германского банка развития
|Не указано на какой основе
$30,3 млн
|Поддержка фермеров в целях дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности.
|Всего: $462,3 млн