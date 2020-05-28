Республиканский штаб по COVID-19 опубликовал данные о привлечении финансовой помощи от международных финансовых институтов на борьбу с коронавирусом. Большая часть суммы будет получена в кредит.

Всего кыргызские власти получат $462,3 млн. На кредитной основе Кыргызстан получит больше половины средств — $352,5 млн, в виде грантов международные организации перечислят $79,4 млн.

Республиканский штаб не указал, на какой основе будут перечислены еще $30,3 млн.

В таблице, основываясь на информации штаба, мы привели источники финансирования, сумму финансовой помощи, а также, на какие цели правительство планирует потратить эти средства.