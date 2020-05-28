Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 24 июня примет участие в параде Победы в Москве.

«Президент Кыргызской Республики будет присутствовать 24 июня на параде Победы в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — передает ТАСС слова пресс-секретаря президента Толгонай Стамалиевой.

В Кыргызстане парад по случаю Дня победы не проводился из-за режима ЧП и коронавируса. Но генеральный штаб вооруженных сил Кыргызстана устроил вечерний салют 9 мая на площади Победы.

Был отменен и «Бессмертный полк» — его провели онлайн.

В России парад Победы также перенесли из-за сложной ситуации с коронавирусом. Президент России Владимир Путин поручил провести парад 24 июня.