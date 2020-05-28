Прокуратура Чуйской области добилась ужесточения приговора в отношении мужчины, которого обвинили в убийстве 14-летней девочки. Его приговорили к пожизненному заключению.

Начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Нурлан Тагаев рассказал 24.kg, что «гособвинение посчитало раннее решение суда мягким».

«Приговор второй инстанции вступает [в силу] немедленно с момента провозглашения. Прокуратура намерена добиваться справедливого наказания по всем делам, где потерпевшими проходят несовершеннолетние», — сказал Тагаев.

Ранее Кеминский суд приговорил убийцу к 15 годам лишения свободы по статье 130 (Убийство), часть 2, пунктам 3, 4, 5 и 9 Уголовного кодекса — так сообщили «Клоопу» в кеминской прокуратуре.

14-летняя девочка пропала 20 сентября 2019 года в Кеминском районе. Ее бабушка заявила об этом в милицию 22 сентября.

В этот же день тело девочки нашли в заброшенном доме с многочисленными телесными повреждениями. По подозрению в убийстве сотрудники ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района задержали 20-летнего неоднократно судимого жителя села Кашкелен.

«По версии следствия, 20 сентября примерно в 21.30 злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения встретил на одной из улиц Кемина несовершеннолетнюю девочку. Он насильно привел ее в заброшенное здание с целью изнасилования. Но девочка стала сопротивляться, тогда задержанный нанес ей многочисленные телесные повреждения, в результате которых она скончалась», — сообщила милиция агентству 24.kg.