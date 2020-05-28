Обновлено после уточнения Минздрава.

28 мая Минздрав сообщил о 35 новых зараженных в Оше — и 34 из них из этого роддома. Это 15 медработников, 14 рожениц и пять детей.

Ранее у медика перинатального центра обнаружили коронавирус. Координатор Минздрава в Оше Кыялбек Ташполотов предполагал, что заражение могло пойти от жительницы Кара-Суйского района.

После заражения медика взяли ПЦР анализы у 720 человек. Через 6 часов только у 13 рожениц анализы показали положительный результат, а у остальных был отрицательный результат. После этого 25 мая при повторном анализе выявили Covid-19 ещё у 7 медиков.

Всего зараженных в роддоме составляет 55 человек.

Роддом был закрыт на карантин после обнаружения первых зараженных, теперь там обсервация для сотрудников и пациентов. А 26 мая первый вице-мэр города Ош сказал, что из-за новых зараженных центр пока открывать не будут.

Всего в Оше зарегистрировано 177 случаев заражения — 112 человек уже вылечились, двое умерли.