Калича Умуралиева после обыска в офисе «Городских парков». Фото: Айсымбат Токоева / Медиазона

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Издания АКИpress и 24.kg со ссылкой на собственные источники сообщили, что главу муниципального предприятия «Городские парки» Каличу Умуралиеву задержали 28 мая по подозрению в продаже земли в парковой зоне.

Ее адвокат отрицает задержание, но подтверждает, что в отношении Умуралиевой возбудили дело. По его словам, они поедут в ГКНБ разбираться, почему в ее офисе провели обыск.

Некоторые СМИ сообщили о том, что Умуралиеву задержали с поличным при получении взятки 80 тысяч сомов.

«В СМИ ушла недостоверная информация [о задержании с поличным в 80 тыс сомов], я полностью это опровергаю», — говорит об этом Ирискулбеков.

Умуралиева говорит, что против нее возбудили дело по статье «Коммерческий подкуп».

«Заявление написал некий Таджибаев, он хотел установить в парке Ынтымак коммерческую точку. Он заплатил за два месяца 50 тысяч, которые были оприходованы в соответствии с законом. Договор позволяет мне принимать оплату за два месяца. Я не понимаю, почему возбуждено уголовное дело», — сказала она «Кактусу».

«Медиазоне» Умуралиева сказала, что Таджибаев пришел к ней 28 мая заключить договор на прокат велосипедов. Она договор заключила, отправила в бухгалтерию и оприходовали в кассу 50 тысяч сомов.

ГКНБ оказался недоступным для комментариев.

Городские парки

Мэрия Бишкека 28 мая 2019 года назначила Умуралиеву на должность директора «Городских парков».

Тогда она говорила, что ее пригласили на работу власти Бишкека. Умуралиева предположила, что это связано с деятельностью фонда «Наше право», учредителем которого она является.

«Мы (сотрудники «Нашего право») сделали большое исследование всей зеленой зоны нашего города и выпустили книгу “Зеленые зоны Бишкека”. В книге мы описали историю каждого парка и его особенности. Наверное, лучше нас никто не знает о существующих проблемах в этой сфере», — сказала она.

Позже Умуралиева начала жаловаться на то, что ее постоянно вызывают на допросы в Генпрокуратуру.