В Кыргызстане 30% от общего количества зараженных COVID-19 оказались завозными, остальные случаи были контактными.

На брифинге 28 мая замглавы минздрава Нурболот Усенбаев сообщил, что ведомство не пропустило ни одного случая заражения из завозных.

Однако, по словам Усенбаева, есть случаи, когда пациенты не могут сказать, где они были в последнее время — это мешает определить, как именно человек мог заразится коронавирусом.

«На сегодняшний день эпидсистема устроена так, чтобы мы не пропустили случаи заражения из завозных […] Есть отдельные случаи самообращения, иногда пациенты не могут сказать, где они были последние две недели, из-за этого мы не можем определить факторы риска и пути передачи. Но все случаи расследуют и изучают все причинно-следственные связи», — сказал Усенбаев.

На заседании Республиканского штаба первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов также говорил о том, что граждане начали чаще обращаться в медучреждения с симптомами COVID-19.

Это, по его словам, говорит об увеличении очагов заражения.

«Все чаще выявляются факты, когда граждане сами обращаются в медучреждения с симптомами вируса, не имея прямых контактов с зараженными и не зная, где и когда они заразились. Это свидетельствует об увеличении очагов заражения. Необходимо усилить все меры безопасности, чтобы санитарные требования, домашний карантин, режим обсервации и другие утвержденные нормы строго соблюдались», — рассказал Боронов.

На 27 мая в республике зафиксировали 1 520 случаев заражения коронавирусом.

От коронавируса за все время в стране вылечили 1 043 человека. Умерло за время пандемии 16 человек, у которых диагностировали коронавирус.