Мигрант из Кыргызстана рассказал в интервью сайту «Настоящее время», что он получил черепно-мозговую травму и ушиб ноги после избиения московскими полицейскими у стен Кремля. Он написал заявление в следственный комитет России и обратился за помощью в Консульство Кыргызстана, однако ответа пока не дождался.

Что произошло?

Кыргызстанец Нурсултан уехал на заработки в Москву и работал там строителем. Он рассказывает, что возле московского метро к нему подошли полицейские и потребовали показать документы. Не убедившись в подлинности документов Нурсултана они попросили его пройти с ними к полицейскому автобусу, чтобы «пробить его по базе».

Нурсултан утверждает, что никакой проверки не было, а полицейские сразу завели его за автобус и, заставив принять позу звезды, начали избивать мужчину.

«В позе звезды я простоял около 40 минут, а когда ноги подкашивались, меня били под колено и приказывали стоять дальше. Меня заставляют, я не могу стоять, уже нога болит. А они обратно подходят и еще раз ударяют», – рассказывает он.

Когда Нурсултана отпустили, он сразу же обратился с травмами в больницу. Там по его словам он просидел несколько часов в ожидании заключения врачей.

«Заключения так и не дождался. Ушёл. На следующий день я позвонил в организацию помощи мигрантам «Тонг джахони»», — рассказывает Нурсултан.

Правозащитница Валентина Чупик помогла мужчине написать заявление в следственный комитет и сообщить о случившемся в консульство Кыргызстана.

«Настоящее время» пишет, что следственный комитет обязан в течение трех дней рассмотреть поступившее заявление от правозащитников и принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Уже с помощью правозащитницы Нурсултан повторно обратился в травмпункт для снятия побоев, где ему диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб ноги. Травматолог вызвал скорую помощь, после чего его госпитализировали.

Что говорит МИД Кыргызстана

В пресс-службе МИДа сообщили «Клоопу», что если кыргызстанец обращался в консульство, то ему обязательно помогут.

«Все заявления, обращения обязательно регистрируются и на контроле у нас держатся. Ему должны помочь», — отметили в ведомстве.

По данным Государственной службы миграции за 2018 год в России на миграционном учёте находятся более 640 тысяч кыргызстанцев.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы и прекратили авиасообщение. В итоге трудовые мигранты, больше всего их в России, оставшиеся без работы на время карантина не могли вернуться на родину.

Власти организовывают специальные чартерные рейсы чтобы вернуть кыргызстанцев на родину.

Так 26 мая Республиканский штаб сообщил, в Бишкек прибыли 450 граждан Кыргызстана из Москвы. Посольство Кыргызстана в России сообщило, что среди пассажиров 319 женщин со сроком беременности от пяти до восьми месяцев и 53 женщины с детьми младше двух лет.

Ранее из России правительством было вывезено более тысячи кыргызстанцев.