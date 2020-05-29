Бишкекчанин Чынгыз Молдокеев сообщил журналистам, что 26 мая в подъезде собственного дома его избили три человека в алкогольном опьянении. Среди них, по его словам, были сотрудник ГКНБ Чынгыз Айманбаев и вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев.

Вице-мэр подтвердил, что драка была, но настаивает, что разнимал участников драки и даже попросил вызвать милицию.

В качестве доказательства он передал журналистам видео с камер наблюдения. Правда драки там нет — это видео не из подъезда, а съемка двора. На видео видно, как из подъезда бегут дети, и собравшиеся вокруг него люди испуганно смотрят на происходящее внутри.

А УВД сообщило, что в больницу после драки попал сотрудник ГКНБ Чынгыз Айманбаев.

Что говорит пострадавший

Фото: Кактус

Чынгыз Молдокеев утверждает, что во дворе поссорились дети, и его жена их отчитала. А когда он пришел с работы, в подъезде его встретили родители детей — вице-мэр, сотрудник спецслужбы и еще один мужчина. По его словам, они напали на него и избили.

Молдокеев говорит, что сотрудник ГКНБ Айманбаев угрожал ему ножом, а один из нападавших представился членом ОПГ и ударил его по голове железным предметом. Затем якобы вице-мэр и этот человек держали его, чтобы сотрудник ГКНБ мог его бить.

Мужчина после избиения был госпитализирован в отделение травматологии 4 горбольницы. Он говорит, что на него оказывают давление «со всех силовых структур» — просят забрать заявление.

«Мне нужно только то, чтобы все виновные понесли соответствующее наказание. Когда они на меня напали, рядом была моя супруга, которую тоже задели, и она пострадала. Это полный беспредел, чтобы человека избили ни за что в собственном доме», — говорит Молдокеев.

Молдокеев считает, что Аманбаев и Бакетаев используют служебное положение и пытаются замять дело.

Что говорит вице-мэр

Официальное фото

Алмаз Бакетаев подтвердил, что драка была, но говорит, что он в ней не участвовал. По его словам, он пытался разнять дерущихся.

«Лично я не избивал и не нападал на Молдокеева», — говорит он.

Он также подтвердил конфликт детей и сказал, что драка началась из-за супруги пострадавшего, которая побила нескольких детей, в том числе и его ребенка.

Соседи позвонили Бакетаеву и предложили разобраться, и примерно в 21 час он услышал шум драки в подъезде. Он увидел потасовку трех мужчин с криками: «Я тебя убью». Вокруг стояли женщины и пытались остановить драку.

Бакетаев настаивает, что вывел Молдокеева из подъезда. После он попросил охрану вызвать милицию.

«Женщины сказали, что претензий ни к кому не имеют, я попросил прощения у милиции и отправил их назад. Однако этот товарищ по непонятным причинам написал заявление в милицию. Я не понимаю, какие цели он преследует», — говорит вице-мэр.

Мэрия сообщила, что недостоверная информация нанесла вред репутации вице-мэра и он может потребовать опровержения и возмещения морального вреда. «Азаттык», ссылаясь на Бакетаева, сообщил, что он будет судиться со СМИ.

Что говорят в органах

Госкомитет нацбезопасности оказался недоступным для комментариев.

УВД Ленинского района сообщило, что сотрудник антикоррупционной службы ГКНБ Айманбаев был доставлен в Нацгоспиталь.

«В Нацгоспиталь был осуществлен выезд следственно-оперативной группы УВД Ленинского района Бишкека, где пострадавший Айманбаев отказался от дачи каких-либо пояснений, ссылаясь на состояние своего здоровья», — сообщает УВД.

По этому факту начато досудебное производство по статье «Хулиганство» и назначена судмедэкспертиза.

В тот же день 26 мая в УВД обратился и Чынгыз Молдокеев с просьбой принять меры в отношении Айманбаева.

«[Молдокеев заявил, что] примерно в 21:30 часов на почве неприязненных отношений, Айманбаев с участием двух неустановленных лиц азиатской внешности, находясь в подъезде многоэтажного дома по.Айтматова, нанесли ему телесные повреждения», — сообщает УВД.

Кроме того, 27 мая на одного из Чынгызов — в драке участвовали двое, Айманбаев и Молдокеев — пожаловалась женщина.

«С письменным заявлением обратилась гражданка, которая указала, что 26 мая 2020 года ее мужа избил мужчина по имени «Ч.» В результате нанесения телесных повреждений были утеряны часы ее мужа и 800 долларов США, причинен физический вред», — сообщает управление.

Все эти факты также зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье «Хулиганство».