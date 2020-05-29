Депутат Тазабек Икрамов предлагает запретить участвовать в выборах в парламент, граждан которые были осуждены по статье «Коррупция», а также близких родственников осуждённых по этой статье.

Жогорку Кенеш выдвинул законопроект депутата на общественное обсуждение 28 мая.

Икрамов также предлагает запретить выдвигаться в депутаты, тем у кого имеются скрытые счета в зарубежных банках, не указанные в налоговой декларации.

Цель закона, по словам депутата — недопущение коррупции на госдолжностях. Ранее все тот же депутат называл своих коллег «истинными патриотами, которые идут в парламент не из-за денег».

По закону на пост президента или депутата человек не сможет выдвинуть свою кандидатуру только если он не погасил судимость. Даже если человек был судим по статье «Коррупция», но после погасил судимость, он имеет полное право выдвигать свою кандидатуру на выборы.

Это довольно удобно, учитывая, что депутаты нередко бывают фигурантами уголовных дел — иногда их даже задерживают, но погасив судимость они снова занимают место в парламенте.

Из действующих депутатов уголовные дела возбуждены на сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которых обвиняют в захвате заложников. В их числе Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

Депутаты и коррупция

На депутатов порой возбуждают уголовные дела или возобновляют старые уголовные дела, которые прекратили из-за депутатской неприкосновенности.

Так было в крайне запутанном деле Канатбека Исаева, уголовные дела против которого теряли, возобновляли, задержали его, освободили, приостановили дела и вернули политика в парламент. Почти все дела против Исаева были связаны именно с финансами — коррупция, хищение, фиктивные тендеры и так далее.

Иногда причиной внимания к депутатам от правоохранительных органов становятся публикации СМИ или активистов. Это касается проверки имущества депутата Кубанычбека Жумалиева, которого в коррупции обвинили участники антикоррупционного движения «Чон Казат».

Финпол установил, что Жумалиев имеет долю в уставном капитале, и является учредителем и руководителем множества компаний. Дело зарегистрировано по статьям «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности».

Депутатов часто ловят на том, что они недостоверно заполняют декларации — правда, наказать их за это нельзя. Есть сомнения в скромном имуществе депутата Бактыбека Райымкулова, несколько компаний находили у депутатки Айсулуу Мамашевой, согласно журналистскому расследованию, свой фонд есть у Евгении Строковой — та настаивает, что расследование против нее заказали «онкологические фонды».