Проект закона «О временном запрете на охоту на некоторые виды животных» вынесен на общественное обсуждение 29 мая. Его инициаторами стали депутаты парламента Экмат Байбакпаев, Эмиль Токтошев, Дастан Бекешев и Абдывахап Нурбаев.

Согласно проекту закона, предлагается ввести временный запрет (мораторий) на охоту на некоторые виды животных на территории республики.

В документе отмечено, что цель законопроекта — «восстановление популяции животного мира, полноценной охраны и воспроизводства численности диких животных», а также защита права граждан на биологическое разнообразие.

В списке животных, запрещенных к охоте – горный баран (архар), козерог, косуля, марал и кабан.

В справке-обосновании к законопроекту также приводятся данные об общей численности диких животных. Согласно им, на грани исчезновения находится снежный барс, чью кормовую базу составляют марал, архар, козерог и косуля.

Кроме того, депутаты отметили проблему несоответствия данных о численности диких животных Национального статистического комитета и Госагентства охраны окружающей среды.

«Согласно официальным сведениям, численность архара в 2018 году составила, внимание – 18776 особей! То есть, получается за год численность архара выросла на 5639 особей! Что похоже больше на мошенничество и приписки. […] Кто поверит в эти цифры?» – написано в справке.

Лица, нарушившие мораторий, будут привлекаться к уголовной ответственности. Кроме того, случаи нарушения моратория подлежат опубликованию на сайте уполномоченного госоргана.

Пока в проекте закона не указан срок, на который будет введен мораторий.

В октябре прошлого года депутаты отказались ввести десятилетний мораторий на отстрел некоторых диких животных.

Архары, козероги и косули — это основное пропитание барсов, которые водятся в горах Кыргызстана и находятся под защитой. Отстрел этих копытных животных нарушает естественную цепочку питания.

Тем не менее, представители Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства отметили, что численность снежных барсов увеличилась с 350 особей до 400 за последние четыре года.

По их мнению, оснований запрещать охоту нет и достаточно поднять штрафы за незаконный отстрел до 500 тысяч сомов. В 2018 году планировалось увеличить стоимость лицензии на отстрел этих животных.

Парламент уже не в первый раз рассматривает возможность введения моратория — депутаты также отклонили эту идею в 2017 году. Тогда они посчитали, что это может принести убытки государству и привести к браконьерству.



Экологи раскритиковали это решение и заявили, что Кыргызстан «демонстрирует варварское отношение к природе», потому что люди охотятся не для пропитания, а ради спортивного интереса.