Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 29 мая сообщил о сферах экономической деятельности, которые возобновят свою работу поэтапно с 1 по 8 июня.

Так, по словам Боронова, с 1 июня могут начать работу следующие сферы деятельности:

Все виды деятельности по производству и реализации товаров народного потребления и продовольственных товаров;

Все виды деятельности в сфере бытового обслуживания населения;

Аудиторские и консалтинговые компании;

Рекламные агентства;

Дома отдыха, пансионаты, исторические объекты, природные парки, при условии передвижения на личных авто.

Он отметил, что владельцы пансионатов и других мест отдыха должны будут соблюдать все требования минздрава для нераспространения коронавирусной инфекции.

Посетители этих мест тоже должны соблюдать определенные требования и рекомендации. К примеру, для того, чтобы добраться до пансионата или дома отдыха Боронов предлагает воспользоваться личным автомобилем, чтобы не заразиться COVID-19 от бессимптомных больных.

«Если раньше в пансионаты, в места отдыха ездили организовано, например на автобусах и бусах, то сейчас рекомендуем гражданам пользоваться лучше личным автомобилем», — сказал вице-премьер.

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов на брифинге 29 мая сообщил, что при пересечении постов на въезде в Иссык-Кульскую область, никаких препятствий для туристов не будет, за исключением проверки температуры тела у въезжающих.

Он отметил, что сейчас разрабатываются требования по соблюдению санитарных правил во всех зонах отдыха. Туда входят санитарные нормы в помещениях, соблюдение дистанции между посетителями и другие.

Следующим этапом, начиная с 5 июня, возобновляют свою работу все дошкольные образовательные учреждения.

«Они должны соответствовать всем санитарным требованиям в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции», — сказал вице-премьер.

Боронов сообщил, что до 5 июня местные органы власти сформируют специальную комиссию, которая будет проверять каждое дошкольное образовательное учреждение на готовность работать согласно всем санитарным требованиям и только после проверки дадут разрешение работать.

По его словам, соблюдение требований минздрава и Республиканского штаба является обязательным, так как сейчас есть высокий риск заразиться коронавирусом из-за увеличения количества бессимптомно больных с COVID-19.

Следующим этапом, уже с 8 июня, возобновят работу внутренние авиарейсы.

«Внутреннее авиасообщение Бишкек — Ош будет осуществляться один раз в день. Перелет на самолете безопаснее, чем поездка на автобусах и маршрутках, так как один перелет длится около часа», — сообщил Боронов.

Несмотря на возобновление многих сфер деятельности, в стране всё ещё остаются ограничения по следующим направлениям:

Проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных и массовых мероприятий;

Деятельность увеселительных заведений (ночные клубы, караоке, кальянные и т.д.);

Деятельность интернет-клубов, а также компьютерных игровых заведений;

Деятельность кинотеатров;

Деятельность точек общественного питания (фудкорты), расположенных в торгово-развлекательных центрах;

Деятельность детских развлекательных заведений и игровых площадок, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах;

Деятельность образовательных центров (языковые курсы и другие виды образовательных услуг), исключение при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм и дистанции между занимающимися;

Междугородние и межобластные пассажирские перевозки на автобусах, микроавтобусах;

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Кыргызстане власти в марте объявили режим ЧС по всей стране и режим ЧП в отдельных городах и районах. Также ввели комендантский час. Режим ЧП сняли в мае, но по всей стране всё ещё действует режим ЧС.

С 1 мая власти начали поэтапно разрешать работать предприятиям, которые вынуждены были закрыться из-за введенных ограничительных мер.

Начали работать службы такси, фитнес-залы, кафе и рестораны с вместимостью до 50 человек, вещевые рынки, торговые центры, общественный транспорт и другие.