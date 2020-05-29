Наверняка, в мире нет человека, который не любил бы вкусно поесть. Раньше наши предки собирались за тарелкой горячего бешбармака с шорпо, а сейчас наш рацион стал разнообразнее — суши, пицца, паста, десерты. Но один факт никогда не меняется — еда сближает и объединяет людей.

Вместе с сетью пиццерий “Dodo Pizza” мы сделали тест, в котором вам будет предложен факт о еде. Вам нужно будет угадать правда это или выдумка.

Пройдите тест и получите возможность выиграть месячный запас большой пиццы*. Розыгрыш состоится в прямом эфире в нашем инстаграме 6 июня. С помощью приложения Random.org мы определим победителя — для этого оставьте свои имя и номер телефона в специальной форме после прохождения теста.

