Это партнерский материал с сетью пиццерий «Dodo Pizza».
Наверняка, в мире нет человека, который не любил бы вкусно поесть. Раньше наши предки собирались за тарелкой горячего бешбармака с шорпо, а сейчас наш рацион стал разнообразнее — суши, пицца, паста, десерты. Но один факт никогда не меняется — еда сближает и объединяет людей.
Вместе с сетью пиццерий “Dodo Pizza” мы сделали тест, в котором вам будет предложен факт о еде. Вам нужно будет угадать правда это или выдумка.
Пройдите тест и получите возможность выиграть месячный запас большой пиццы*. Розыгрыш состоится в прямом эфире в нашем инстаграме 6 июня. С помощью приложения Random.org мы определим победителя — для этого оставьте свои имя и номер телефона в специальной форме после прохождения теста.
*В месячный запас пиццы войдут четыре больших пиццы (35 см), которые можно будет заказать по-отдельности или за один раз.