Замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев, сообщил, что благотворительный фонд семьи Матраимовых «Исмаил-Ата» передал минздраву 17 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Оборудование будет распределено по стационарам в регионах Кыргызстана.

По словам замминистра, фонд «Исмаил-Ата» предоставил в безвозмездное пользование восемь стационарных и девять мобильных устройств ИВЛ.

«Фонд «Исмаил-Ата» очень сильно нам помогает. Я от своего имени и от имени минздрава благодарю вас и фонд. Сейчас эти аппараты одни из самых нужных для больных», — сказал замминистра.

Представитель фонда, депутат Искендер Матраимов заявил, что фонд не может остаться в стороне, когда государство нуждается в помощи для лечения больных с осложнениями от COVID-19.

«Вы сами знаете, что коронавирус окутал весь мир. И мы, фонд «Исмаил-Ата», решили не оставаться в стороне и оказать посильную помощь медицинской отрасли. Каждая область получит по одному аппарату ИВЛ, а также мы надеемся, что Минздрав доставит их туда, где оно нужно», — сказал депутат.

Экспресс-тесты от Матраимовых

С начала эпидемии коронавируса в Кыргызстане фонд семьи Матраимовых «Исмаил-Ата» активно участвует в благотворительной деятельности для борьбы с COVID-19.

Так, в конце марта фонд передал в Центр профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора в городе Ош 10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Это вызвало большой резонанс, потому что семья Матраимовых фигурирует в расследовании журналистов «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн. В соцсетях подвергли сомнению качество этих тестов.

В начале апреля Искендер Матраимов сообщил, что фонд «Исмаил-Ата», закупил и передал минздраву ещё 10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Уже в мае, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала экспресс-тесты от фонда «Исмаил ата» из-за их низкой результативности. Хотя в письме от Минздрава фонду «Исмаил-Ата» сообщалось, что все эти тесты были одобрены ВОЗом.

Помимо помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, фонд Матраимовых не раз сообщал о благотворительной деятельности в поддержку малоимущих.

В апреле, Искендер Матраимов сообщил о перечислении 10 миллионов сомов на государственный счёт, предназначенный для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также они закупили два аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Фонде отмечали, что помимо этого, они раздали нуждающимся семьям в регионах страны 1200 тонн муки, 50 тонн растительного масла и 240 000 медицинских масок.

Историю происхождения денег для помощи государству и малоимущим семьям в фонде отказались афишировать.

Соавтор: Мундузбек Калыков.