Госрегистрационная служба и компания Mühlbauer ID Services 29 мая подписали договор на изготовление и поставку бланков новых биометрических загранпаспортов для кыргызстанцев.

По контракту в течение трех лет Mühlbauer ID Services изготовит более 1,5 млн бланков.

Государственный центр персонификации при ГРС будет заниматься внесением личных данных в бланки общегражданских, дипломатических и служебных паспортов.

«Печать будет за рубежом, а персонификацию будет проводить ГРС», — сказал глава ГРС Акын Мамбеталиев.

Мамбеталиев отметил, что внедрение электронных паспортов позволит Кыргызстану в полной мере соответствовать мировым требованиям для паспортов.

Внедрение электронных загранпаспортов было начато в 2017 году с введения eID-карт международного стандарта.

«Новые е-паспорта [ePassport] будут создаваться по стандартам Международной организации гражданской авиации. Их основное отличие от текущих — наличие в паспорте поликарбонатной страницы с персональными данными владельца — цифровая фотография и отпечатки пальцев», — пишет пресс-служба ГРС.

Также для удобства часто выезжающих за рубеж граждан будет возможность заказать паспорт с 50 визовыми страницами. В обычном паспорте будет 34 страницы.

Немецкая компания Mühlbauer ID Services выиграла тендер 27 апреля, оценив свои услуги в 655,6 млн сомов. Власти заложили на закупку паспортов 973 млн сомов.

Скандальный тендер на паспорта

ГРС уже объявляла тендер на закупку бланков электронных паспортов в 2018 году. Тогда власти заложили на эти цели 1,2 млрд сомов.

Победителем тендера стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Компания Mühlbauer ID Services также участвовала в этом тендере и заняла второе место, хотя предлагала самую низкую цену в 686 млн сомов.

Компания Mühlbauer ID Services посчитала решение тендерной комиссии несправедливым и стала его оспаривать.

Позже ГКНБ возбудил уголовное дело на должностных лиц ГРС, обвинив их в аффилированности с выигравшей компанией Garsu Pasaulis.

В январе 2019 года Первомайский райсуд Бишкека признал виновным и оштрафовал троих фигурантов этого дела — бывшего директора госпредприятия «Инфоком» Таланта Абдуллаева, статс-секретаря Данияра Бакчиева и зампредседателя ГРС Руслана Сарыбаева.

Из-за этого уголовного дела власти не могли наладить выдачу новых биометрических паспортов почти два года. Одним из последствий стало то, что власти США запретили кыргызстанцам подавать документы на иммиграцию так как кыргызские загранпаспорта не соответствуют требованиям безопасности. Теперь граждане Кыргызстана могут заехать в США только по неиммиграционным визам. Например, получив визы на деловые поездки или для туристических целей.