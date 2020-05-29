Адвокаты депутата парламента Кубанычбека Жумалиева Жыргалбек Бабаев и Бактыбек Жумашев выступили на пресс-конференции 29 мая. Бабаев заявил, что до 2005 года у Жумалиева в собственности находилась одна квартира и несколько земельных участков.

По его словам, это доказывается всеми собранными документами.

«С 2005 по 2015 год он активно занимался предпринимательской и научной деятельностью. В этот период он открывал компании, фирмы разных направлений — много учреждений образовательного характера, которые не преследуют коммерческих целей», — сказал он.

Бабаев подчеркнул, что утверждения о том, что Кубанычбек Жумалиев имеет свыше 50 фирм и компаний — ложные. По его словам, на сегодня только восемь компаний действительны.

По рассказу юриста, после того как Жумалиев стал депутатом в октябре 2015 года, он передал эти восемь компаний в доверительное управление третьим лицам. Что касается остальных 42 компаний — изначально многие из них не вели хозяйственную деятельность. При этом некоторые все же функционировали, но потом прекращали деятельность.

«Сейчас большинство из них закрылось, остальные находятся в процессе ликвидации через налоговые и судебные органы. Именно поэтому данные компании не были включены в декларации доходов», — сказал Бабаев.

По его словам, на сегодня депутат Жумалиев владеет квартирой в доме на улице Байтика Баатыра и земельным участком на Эркиндик. Его супруга имеет недвижимость на улицах Тулеева и Шопокова. Дети депутата владеют земельным участком и квартирой.

«Все это имущество приобрели, когда нардеп занимался предпринимательской деятельностью. Все документы у нас есть на руках, по требованию следственных органов мы их предоставим», — заключил юрист.

Адвокат Бактыбек Жумашев рассказал, что в МВД подано заявление экс-сотрудника прокуратуры Сыймыка Жапыкеева. По его словам, сейчас правоохранительными органами рассматриваются его «призывы насильственных действий в отношении Кубанычбека Жумалиева, в частности по отбору его собственности».

«Мы считаем, что его заявление могло спровоцировать непредсказуемые последствия не только для нашего доверителя, но и для всей страны. По сути идет призыв к самоуправству», — заключил Жумашев.

Финпол ранее установил имущество депутата парламента Кубанычбека Жумалиева и его родственников. Досудебное производство было зарегистрировано Генеральной прокуратурой в ЕРПП по статьям «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности».

30 знаменитых воров и клятва на коране

Ранее Сыймык Жапыкеев рассказал в соцсетях о том, что имущество депутата Жумалиева не соответствует его доходам и упомянул, что в Кыргызстане есть «30 знаменитых воров».

Он также заявил, что нардеп заработал свое имущество сомнительным путем и потребовал провести его проверку.

«Давайте, все соберемся и придем к ним домой. Например, пусть 10 тысяч человек придет к дому Жумалиева и потребует у него, чтобы он заплатил наш внешний долг Китаю. С собой возьмем нотариуса, чтобы он заверил расписку депутата», — написал Жапыкеев.

Позже 26 мая в МВД сообщили, что Следственная служба завершила лингвистическую экспертизу по выступлениям в соцсетях Жапыкеева. Эта экспертиза была инициирована 7 мая и проведена Государственной судебно-экспертной службой (ГСЭС) по заявлению депутата парламента Кубанычбека Жумалиева.

Сам Жумалиев поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях. Но в декабре прошлого года Жумалиев стал фигурантом расследования издания Economist.kg и проекта «Декларатор». Журналисты выяснили, что Жумалиев не указал в своих декларациях и скрыл от Налоговой службы наличие 33 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.