В Ошском городском роддоме обсервация, в которой находятся 57 человек с COVID-19 — это сотрудники, женщины и их дети. Только вчера, 28 мая, Минздрав сообщил, что в роддоме 34 новых зараженных.

Из-за зараженных — их фиксируют с 12 мая — в обсервации остаются и те, кто с ними контактировал. А так как среди зараженных врачи, то контактных лиц много среди рожениц.

Одна из рожениц сообщила, что у некоторых из них уже два анализа показали отрицательный результат. Женщины пытались покинуть роддом.

«Мы терпели условия в больницах. Подчинились закону, сделали что они нам сказали. Вот сегодня наши анализы тоже вышли чистыми. Мы будем лучше врачей следить за своим здоровьем, если нас отпустят на домашний карантин. А если наши младенцы заразятся, кто понесет ответственность?» — сказала она 28 мая.

У некоторых из них из-за стресса срывался голос — матери боялись за здоровье своих детей. Они жаловались, что врачи ходят в защитной одежде — а у них такой одежды нет. Они требовали отпустить их под домашний карантин.

Выйти из учреждения им не позволил охранник. Но пресс-секретарь мэрии Оша Азамат Абсатаров 29 мая сообщил «Клоопу», что женщин поместили в другую обсервацию, где есть все условия для проживания.

«Мы понимаем их положение, но просим, чтобы они тоже отнеслись с пониманием. Так долго мы их держим из-за новых случаев заражения. Всё для безопасности народа», — сказал Абсатаров.

Глава отдела социального развития мэрии Салтанат Аманова сообщила, что после заражения медика этого роддома в обсервацию были взяты около 800 человек. Она отметила, что если не принять таких мер, то могут заразиться тысячи людей.

12 мая в этом перинатальном центре был обнаружен коронавирус у одной из медсестер. Координатор Минздрава в Оше Кыялбек Ташполотов предположил, что заражение могло пойти от жительницы Кара-Суйского района.

После того, как инфекцию обнаружили у медсестры, были взяты ПЦР-анализы у 282 медработников, 253 пациентов (145 матерей и 108 младенцев), 23 контактных лиц среди членов семьи и у 162 женщин, которые выписались с 20 апреля. Все они были помещены в обсервацию.

Спустя шесть часов у 13 человек был обнаружен коронавирус. 25 мая повторный анализ выявил COVID-19 у еще семи медработников. Вчера, 28 мая, коронавирус обнаружили у еще 34 человек — 15 медработников, 14 пациентов и 5 новорожденных. В целом COVID-19 был обнаружен у 57 человек.