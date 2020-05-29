Пограничник сбил патрульного на санитарно-карантинном посту в Алайском районе Ошской области ночью 26 мая, а потом сбежал с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

А 28 мая суд отпустил пограничника под домашний арест.

Патрульного сбил специально

По словам пресс-секретаря Ошской ОУВД Жениша Аширбаева, ночью 26 мая во время проверки температуры пограничника инспекторы почувствовали запах алкоголя. Его попросили пройти с ними в наркологию.

«Пограничник попытался уехать, а инспектор, чтоб остановить его, встал перед машиной. Пограничник переехал ногу инспектора и сбежал с места происшествия. Пострадавший данное время находится в районной больнице», — сказал Аширбаев.

Машину пограничника нашли в ту же ночь около центрального рынка Алайского района, а самого водителя задержали на следующий день.

Экспертиза подтвердила, что пограничник был в алкогольном опьянении. Факт наезда на патрульного зарегистрирован в ЕРПП по статье «сопротивление представителю власти».