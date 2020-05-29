Гравврач инфекционной больницы Гулжигит Аалиев рассказал Kaktus.Media, что за весь период пандемии у 19 медработников учреждения подтвердили COVID-19.

По словам Аалиева коронавирусной инфекцией заразилось пять врачей, пять медсестер и девять младших медработников.

«Причины разные. Среди них, во-первых, это массовое поступление пациентов. Во-вторых, сказалась длительная работа без отдыха. Возможно, у наших сотрудников снизился иммунитет. Помимо этого, когда человек долго работает, теряет бдительность. Мы постоянно находимся с больными. Всех привозят к нам. У нас вирус же даже на улице гуляет», — сказал главврач.

По его словам, больница обеспечена достаточным количеством средств индивидуальной защиты и руководство контролирует, как медики носят и снимают их.

Аалиев предполагает, что медработники могли заразиться в общем коридоре от одного из инфицированных медиков, у которого болезнь протекала без симптомов.

«Для нас это большая трагедия. Психологическая обстановка раньше у нас была хорошая, но после того как все это произошло, конечно, уже не такая. В минздраве пообещали временно приостановить госпитализацию в нашу больницу, пока мы не разберемся», — рассказал Аалиев.

22 мая в инфекционной клинике, в которой лечатся большинство пациентов с коронавирусом, было выявлено три случая заражения — заболели два врача и одна санитарка. Первый раз коронавирус был зафиксирован среди сотрудников медучреждения 11 мая.

На 29 мая по стране зафиксировано 330 случаев заражения медицинских работников COVID-19, из них выздоровели 247 человек.

Зараженным медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, семье умершего специалиста — миллион сомов. Правительство выделило на компенсации 50 миллионов сомов и их не хватит на выплаты всем уже заразившимся медикам.

Кому выдадут деньги решит комиссия. Но правительство готово выделить еще средства — «Клоопу» в кабмине сообщили, что их выделят, если минздрав об этом попросит.

За все время пандемии в стране зафиксировали 1662 случая заражения коронавирусом, 16 человек умерли. С выздоровлением выписали 1088 пациентов.