Лидер кыргызской диаспоры в США Айбек Хакимов усомнился, что премьер Мухаммедкалый Абылгазиев является выпускником университета МУК.

В официальной биографии премьера написано, что он в 1997 году закончил Международный университет Кыргызстана. Хакимов говорит, что в этом году был первый выпуск этого университета и он был одним из его выпускников.

На сайте правительства в графе образования не упоминается факультет, на котором учился Абылгазиев. Хакимов же говорит, что в биографии политика значится факультет экономики МУК (в википедии значится именно он) — именно его закончил глава кыргызской диаспоры и он не помнит премьера. Не помнят премьера и его однокурсники.

Пресс-секретарь премьера Адилет Султаналиев сказал «Клоопу», что Хакимов, видимо, учился на бакалавриате. А премьер закончил магистратуру — согласно биографии, это было его второе образование. Султаналиев утверждает, что, скорее всего, Хакимов и Абылгазиев просто учились в разных кабинетах и в разное время. Он сказал, что в МУК сейчас поднимают документы, подтверждающие, что премьер у них учился.

В комментарий Хакимову он написал то же самое.

Но Хакимов снова усомнился — он сказал, что магистратуры на тот момент в МУК не было. Сотрудница МУК Сырга Тынымсеитова — на сайте вуза она указана как преподаватель кафедры «Международного права» — ответила, что магистратура в университете появилась в 1995 году, а значит к 1997 году премьер мог ее закончить. Также она опубликовала фото доски выпускников вуза — там был и Мухаммедкалый Абылгазиев.

В МУК «Клоопу» днем 29 мая, около 12 часов, пообещали прислать доказательства того, что премьер учился в этом вузе — на момент публикации статьи прошло более пяти часов с разговора с МУК, информацию они так и не предоставили.

Но обучение Абылгазиева в вузе подтвердил основатель университета Асылбек Айдаралиев. В интервью «Кактусу» он сказал, что премьер учился в магистратуре.

«Магистранты занимались в другом здании, и вход был со стороны филармонии, а также в здании Академии наук КР. При этом занятия проходили с 17:00, а бакалавры учились с утра до обеда«, — сказал он.

А издание «Вести» процитировали главу пресс-службы правительства Чынгыза Эсенгулова с угрозой в адрес Хакимова.

«Написанное Хакимовым не соответствует действительности. Ему придется ответить перед законом», — так звучит цитата.

