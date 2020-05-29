За последние сутки коронавирус обнаружили у еще 68 человек. В Бишкеке 35, причем 26 из них — это курсанты, прибывшие ранее из Санкт-Петербурга.

«Это все повторные ПЦР, все курсанты находятся в обсервации. В результате второго ПЦР-анализа мы выявляем [зараженных]», — сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Кроме того, среди кыргызстанцев, прибывших из российского Бузулука на автобусах, коронавирус нашли у еще 21 человека — 11 беременных и 10 студентов.

В Чуйской области пять новых зараженных, в Нарынской четыре, в Оше двое, в Баткенской области один.

Заражение среди врачей

Новые зараженные есть в том числе и среди медиков — коронавирус обнаружили у трех специалистов из Бишкека и одного из Оша.

Это значит, что общее число заражений среди медработников достигло 330 случаев, из них выздоровели 247 человек.

Зараженным медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, семье умершего специалиста — миллион сомов. Правительство выделило на компенсации 50 миллионов сомов и их не хватит на выплаты всем 247. Кому выдадут деньги решит комиссия. Но правительство готово выделить еще средства — «Клоопу» в кабмине сообщили, что их выделят, если Минздрав об этом попросит.

Выздоровевшие

За последние сутки из больниц выписали 22 человек. 16 из них в Бишкеке, пять в Нарынской области и одного в Ошской области. У всех отрицательные анализы на коронавирус.

Всего в числе выздоровевших 1088 человек, продолжают получать лечение 558, причем шесть из них в реанимации.

Общее число заражений, вместе с выздоровевшими и 16 умершими, достигло 1662 случаев.

Большая часть случаев заражения в Бишкеке — 406. В Нарынской области 314, в Ошской 217, в Оше 179, в Джалал-Абадской 162, в Чуйской области 123, в Баткенской — 29 и 14 в Иссык-Кульской. В Таласской области заражения не было.

«В Бишкеке был занос в Наццентр материнства и детства, был занос в Наццентр онкологии и родильное отделение, в инфекционной-больнице были случаи заражения, поэтому такие высокие показатели», — говорит Усенбаев. По его словам, вспышка в Нарынской области тоже обусловлена заражениями в больнице, среди сотрудников милиции и в обсерваторах.

Отдельно Минздрав сообщил о числе случаев заражения среди вернувшихся из России. Среди прибывших из Соль-Илецка — 119 случаев, среди вернувшихся курсантов известно о 78 случаях заражения, среди прибывших из Бузулука — о 21.

Также Минздрав сообщил о 7222 людях, контактировавших с зараженными и находящихся под наблюдением. в обсервации 2467 человек, которых проверяют на коронавирус.