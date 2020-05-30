Минздрав сообщил, что за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 14 медиков. Большая часть из них в Нарыне — это 12 специалистов, всего в области за сутки добавилось 32 зараженных.

Два медика с COVID-19 зафиксировали в Бишкеке — среди 25 новых зараженных.

Всего среди медиков зафиксировано 344 случая заражения, из больниц выписаны уже 247 из них. Одна врач умерла — специалистка бишкекской поликлиники №3 Жузумкан Кокумбаева.

Заразившимся медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, семье погибшей уже выплатили миллион. Власти выделили на компенсации всего лишь 50 миллионов сомов и их уже не хватает на общее число зараженных медиков. Решать, кому выплатят деньги, будет комиссия Минздрава. Но, по словам пресс-секретаря премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева, правительство выделит еще денег на компенсации, если этого потребует Минздрав.