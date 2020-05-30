Фото: IWPR

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ГКНБ задержал правозащитника Камиля Рузиева — ведомство обвиняет его в мошенничестве и подделке документов, при этом о пострадавших от этих действий ничего не известно. Правозащитника водворили в ИВС города Каракол.

Камиль Рузиев — руководитель правозащитной организации «Вентус», которая оказывает помощь населению.

Последние два случая в деятельности организации широко освещались СМИ — в апреле этого года Рузиев делился жалобами каракольских медиков об отсутствии средств защиты от коронавируса. Кроме того, правозащитник защищал девушку, которую выбросил с балкона второго этажа ее парень. Рузиев обращал внимание СМИ на то, что подозреваемый до сих пор не задержан милицией.

Он и его коллеги защищают пострадавших от пыток со стороны милиции из-за чего Рузиев сам не раз подвергался давлению со стороны правоохранительных органов.

Например, в 2015 году он изучал давление со стороны милиции, как член координационного совета при Наццентре против пыток. Тогда Рузиеву угрожали убийством и через пытки добились расписки в том, что он больше не будет заниматься правозащитной деятельностью и изучать жалобы на пытки в СИЗО Каракола. Дело о пытках правозащитника прекратили.

В 2019 году он защищал иностранца, пострадавшего от пыток в милиции Иссык-Кульской области и тогда Рузиеву угрожал пистолетом сотрудник правоохранительных органов. После служебного расследования милиционера уволили.

Общественная организация «Комитет сопротивления политическим репрессиям» назвала дискредитацией задержание Рузиева.

«Попытки провокации в отношении Каличи Умуралиевой и последнее задержание каракольского активиста Камиля Рузиева мы расцениваем как конкретное покушение на самых активных представителей гражданского общества с попыткой дискредитации тех, кто изнутри вскрывает коррупционные явления в правоохранительных и муниципальных органах», — заявила организация.





