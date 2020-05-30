Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что приказ о закрытии на карантин инфекционной больницы уже готов.

«Было принято решение о том, чтобы разгрузить инфекционную больницу, выписать всех имеющихся там больных, провести дезинфекционные мероприятия, дать время на обсервацию медработников и уже после этих мероприятия возобновить работу больницы», — сказал Усенбаев.

В других больницах готовят места для лечения пациентов с COVID-19. Чиновник заявил, что для этих целей могут открыть кыргызско-турецкую больницу — Турция давно разрешила ее использовать, но за три месяца пандемии ее так и не открыли для тех, у кого зафиксировали коронавирус.

«Развернуты койки в других больницах, шестая больница принимает, планируется в железнодорожной больнице. Все койки определены. Кыргызско-турецкая больница к этому времени подготовлена, мы сможем перепрофилировать и обеспечить все лечебные мероприятия», — сказал замминистра.

В инфекционной больнице за время пандемии коронавирус обнаружили уже у 19 медиков. Коронавирусной инфекцией заразилось пять врачей, пять медсестер и девять младших медработников. Кроме того, там находятся самые тяжелые больные с COVID-19.

Замминистра заявил, что зараженные медики работали без отдыха, круглыми сутками.

«Действительно, в инфекционной больнице у нас такая непростая ситуация, потому что дал о себе знать круглосуточный казарменный режим, когда медработники без выхода из больницы круглые сутки работают в этих условиях», — сказал он.

О том, что Минздрав обещал приостановить работу РКИБ, ранее сообщил и главврач больницы.

«Для нас это большая трагедия. Психологическая обстановка раньше у нас была хорошая, но после того как все это произошло, конечно, уже не такая. В минздраве пообещали временно приостановить госпитализацию в нашу больницу, пока мы не разберемся», — сказал главврач больницы Гулжигит Аалиев.