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233 кыргызстанца прилетели в Ош чартерным рейсом из Екатеринбурга.

«На родину прибыли остро нуждающиеся в возвращении граждане, имеющие различные заболевания, ЛОВЗ, люди преклонного возраста, беременные женщины и женщины с малолетними детьми, а также лица, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации», — сообщил штаб.

Прибывших отправили в обсервацию. Если среди них будут зараженные — их госпитализируют. Контактировавшие с ними останутся под наблюдением, остальных должны отправить в домашний карантин после первого отрицательного теста на коронавирус.