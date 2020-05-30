Сироджиддин Мухридин, глава МИД Таджикистана. Фото: Султан Досалиев

Ноту российскому МИД отправили 29 мая. Таджикистан дал понять России, что конфликты на границе с Кыргызстаном решат без вмешательства сторонних государств. Выступление России в роли посредника назвали нецелесообразным.

«До сведения российской стороны было доведено, что переговорный процесс по разрешению приграничных вопросов между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой ведется на регулярной основе», — сообщил таджикский МИД.

Сергей Лавров. Фото: Султан Досалиев

Россия предложила выступить посредником в конфликтах соседей 26 мая.

«Уже не первый раз, к сожалению, происходит такое обострение. Мы призываем союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживаться от применения силы. Готовы предоставить свои посреднические услуги и считаем: чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше», — сказал тогда глава российского МИД Сергей Лавров.

В дискуссию вступил и кыргызский МИД в лице официального представителя министерства Улана Дыйканбаева.

Улан Дыйканбаев

Он сказал, что Таджикистан — «братская страна» и конфликты на границе с Кыргызстаном решаются «последовательно».

«Кыргызстан ведет конструктивный и постоянный диалог с таджикской стороной. Кыргызская сторона считает крайне необходимым вести двусторонние переговоры, нацеленные на конечный результат, проведение информационно-разъяснительной работы среди населения приграничных районов для предотвращения эскалации ситуации на границе. Мы стремимся не допустить провокаций и применения силы», — сказал он и поблагодарил Россию за заботу.



Конфликты на границе

В мае произошло уже несколько конфликтов на кыргызско-таджикской границе с применением оружия.

24 мая в Баткенской области на границе с Таджикистаном произошла перестрелка. По данным погранслужбы Кыргызстана, с кыргызской стороны никто не пострадал. Власти Таджикистана сообщили, что один пограничник с их стороны получил огнестрельное ранение.

Двумя неделями ранее, 8 мая, жители двух стран поспорили из-за несогласованного участка земли. По сообщению погранслужбы, во время переговоров и разъяснительных работ, неожиданно Таджикская сторона открыла огонь из миномета. Правительство Таджикистана заявило, что огонь открыла кыргызская сторона.

В результате три пограничника Кыргызстана получили огнестрельное ранение и один гражданин получил легкие травмы. Таджикская сторона сообщила, что у них ранены двое — военнослужащий и гражданский.

Также во время конфликта был сожжен дом семьи Мажитовых, который находился недалеко от границы. Власти Кыргызстана, не дожидаясь окончания расследования, пообещали восстановить этот дом за свой счет до осени.

Было множество конфликтов и в прошедшем году — некоторые привели к временной эвакуации кыргызстанцев из их сел. Были в конфликтах и погибшие с обеих сторон.