Депутат Дастан Бекешев продолжил рубрику «Ликбез по инициативам» и разобрал законопроект «О прокуратуре», который инициировала Генпрокуратура. Закон «О прокуратуре» уже есть, но проект от Генпрокуратуры намного больше. В законе о прокуратуре на сайте Минюста от 17 июля 2009 года 66 статей, а в законопроекте от генпрокуратуры 104 статьи.

По словам Бекешева, этот законопроект инициировали еще в 2019 году, но только недавно парламент рассмотрел его в первом чтении.

Он уверен, что многие другие депутаты законопроект даже не читали — он состоит из 66 страниц. Из 66 страниц Бекешева насторожили три пункта, и он внес предложения, чтобы их можно было отменить.

Письма и дела против прокуроров

Согласно закону, гражданин обязан прийти к прокурору, если тот написал ему письмо и вызвал к себе в кабинет. В противном случае человек будет доставлен принудительно милицией.

Вот как это звучит в законе:

«Должностные лица и граждане обязаны явиться по письменному требованию прокурора или следователя органов прокуратуры в установленное ими время для дачи объяснений и показаний.

В случае неявки без уважительных причин или отказа от явки должностных лиц, граждан для дачи пояснений в органы прокуратуры, прокурор вправе вынести постановление о принудительном доставлении такого лица в органы прокуратуры, которое исполняется органами внутренних дел в течение 24 часов».

Также Генпрокуратура хочет, чтобы уголовные дела против прокуроров могли возбуждать только прокуроры. Другие ведомства не смогут привлекать к ответственности чиновников прокуратуры.

Вот как это звучит в законе:

«Право вынесения уведомления о подозрении по уголовному делу и (или) делу о проступке в отношении прокурора и следователя органов прокуратуры относится к исключительной компетенции органов прокуратуры».

Бекешев привел в пример недавний случай в Иссык-Кульской области, когда сотрудника прокуратуры задержали при получении взятки. Депутат утверждает, что если закон «О прокуратуре» примут, ГКНБ при идентичном случае придется уговаривать вышестоящих прокуроров возбудить дело против пойманного на взятке коллеги.

«Ворон ворону глаз не выклюет», — считает Бекешев.

Оплата труда

«Видимо прокурорам надоело сидеть на шее родителей, они хотят кормиться сами», — сказал Бекешев о вносимых поправках, попутно делая отсылку на цитату генпрокурора Откурбека Джамшитова, который на заседании парламента заявил, что прокуроры получают так мало, что живут за счет помощи родителей.

Бекешев говорит, что во внесенных поправках прокуратура просит:

Выплачивать своим сотрудникам «приличную» пенсию от 16 000 до 20 000 сомов;

Также при выходе на пенсию они хотят получить выходное пособие в размере 20 заработных плат.

Депутат считает, что выходное пособие обойдется в 300-500 тысяч сомов. А в среднем сотрудник прокуратуры получает от 15 000 до 20 000 сомов

Бекешев при этом утверждает, что не против того, чтобы у прокуроров были большие зарплаты и пенсии, но тогда хорошо оплачиваться должен труд и других людей — например, врачей, учителей, пограничников.

«Давайте разрешим учителям и врачам тоже писать законы. Пускай они тоже себе зарплаты повысят», — говорит парламентарий.

Что еще прописано в законе?