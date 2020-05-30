В Кыргызстане, по данным ЮНИСЕФ, в 2014 году почти 12% девушек вышли замуж до совершеннолетия. В селах этот показатель доходит до 16%. Каждая 11 девушка-подросток в возрасте 15-19 лет в настоящее время состоит в браке.

Кыргызстан один из лидеров рейтинга рождаемости среди девочек-подростков от 15 до 19 лет.

Несмотря на принятые в стране законы, запрещающие брак с несовершеннолетними, по данным Нацстаткома, похищение невест и ранние браки — самые распространенные виды гендерного насилия в стране.

Мы поговорили с девушками, которых рано выдали замуж, а они рассказали нам, как это решение повлияло на их жизнь.





Жасмина, 21 год

Я вышла замуж в 15 лет за 20-летнего парня, потому что забеременела. Он, когда узнал о беременности, не хотел на мне жениться, но побоявшись, что моя семья может написать заявление на него, его родители решили устроить свадьбу. Мои родители долго не могли прийти в себя, так как знали, что в селе все будут осуждать меня и моих родителей, но не согласиться они не могли.

Мне было очень трудно, сильно скучала по своему дому. Мы жили с родителями мужа и я перестала ходить в школу. У него не было постоянной работы, а я сидела дома, каждый день готовила, убирала. Со свекровью не смогла найти общий язык, она всегда была мною недовольна, что бы я не делала.

Были даже дни, когда поднимала на меня руку, потому что я, например, забыла постирать ее платье.

Муж меня не защищал, слушался маму. Сказать родителям, что свекровь меня бьет я не могла, так как считала, что я сама была в этом виновата. Да и родители, когда я выходила замуж, сказали чтобы я потом им не жаловалась.

Я думала, что хоть после рождения сына муж меня полюбит также, как когда мы встречались. И что отношение его мамы изменится. Но, к сожалению, так не произошло. После рождения ребенка я начала жить только ради него.

В семье только свекровь работала, а муж начал пропадать по ночам. Мне было очень трудно смотреть за ребенком, никто не помогал. Мои родители почти отказались от меня, не пришли даже на сына посмотреть. Так как в семье я была самой старшей, то братишке или сестренке о своих проблемах рассказать я тоже не могла. Поэтому пришлось пойти работать, чтобы сыну хоть что-то покупать. Устроилась в Faberlic, продавала их продукцию дома. Иногда не хватало денег на памперсы ребенку, приходилось просить у свекрови, она кое-как давала.

Муж продолжал пропадать по ночам, а когда я у него потребовала объяснений, свекровь наорала на меня — мол, он мужик, и вправе ходить, куда ему хочется.

Тогда уже и муж начал меня бить. Я все это терпела только ради сына, чтобы он рос в полноценной семье.

Но когда ему исполнилось два года, я решила, что лучше разведусь, а что скажут односельчане и родственники, меня не волнует. Подала на развод и уехала в Россию. Не хотела оставлять сына у мужа, но другого выбора у меня не было.

Четыре месяца после развода я была в депрессии, думала иногда о суициде, но когда вспоминала о сыне, хотелось жить. Поддержки со стороны родных не было, пришлось переживать все трудности одной.

Сейчас я уже три года на заработках, созваниваюсь с ребенком, отправляю деньги. Если бы работала в Кыргызстане, не могла бы нормально зарабатывать, да и муж со свекровью не оставили бы меня в покое. А в России я для себя живу, никто мной не командует.

Только сейчас родители начали звонить и спрашивать, как мне живется. Но знаю, что до сих пор они обижены на меня. Иногда они забирают сына к себе домой.

Я мечтаю накопить деньги, вернуться в Кыргызстан, купить квартиру и забрать сына к себе. Очень по нему скучаю.

Он сейчас живет с бабушкой. А муж недавно женился на другой.

Всем молодым девочкам я говорю, чтобы сто раз подумали, прежде чем выходить замуж. Вместо того, чтобы встречаться с парнями, лучше учиться и не разочаровывать своих родителей. Если бы мне дали еще один шанс, я бы свою жизнь по-другому построила. Думаю и сейчас не поздно все исправить. Ведь мне всего 21.

Анара, 21 год

Родители выдали меня замуж за мужчину, которого они выбрали мне вместе с родственниками, когда я была в 9 классе. Моя семья живет по шариату, сестры ходят в хиджабе и читают пятикратный намаз. По предписаниям Корана они решили, что своих дочерей надо выдать замуж рано.

В один день к нам пришли люди, чтобы сватать меня. Мой будущий муж не был женат раньше, я была его первой женой. Видимо моим родителям он очень понравился, они сами быстро приняли решение и согласились выдать меня замуж.

Я не стала отказываться, так как знала, что родители все равно сделают так, как им хочется. Но выходить замуж я тогда не хотела, вообще к замужеству не была готова, совсем маленькой еще была. Если честно, я в тот момент вообще ничего не чувствовала, казалось, что это просто сон. Муж был старше меня на 10 лет.

В детстве я смотрела мультик «Золушка» и мечтала когда-либо надеть точно такое же пышное свадебное платье, как у нее. Но свадьбы у нас никакой не было — отметили дома, в кругу родственников.

В школу я перестала ходить сразу же после свадьбы. Скучала по урокам, одноклассникам, друзьям, особенно в первые два месяца.

Я участвовала во многих олимпиадах, занимала призовые места. Учителя были уверены, что я добьюсь многого.

Поэтому они были в шоке, когда узнали о моей свадьбе, особенно моя классная руководительница. Она пробовала отговорить моих родителей выдавать меня замуж, но все было напрасно.

Через два-три месяца, мой муж решил, что я должна носить хиджаб. Я не хотела его надевать, но пришлось. Свекровь придиралась ко всему, постоянно была мною недовольна. Муж меня не особо защищал и поддерживал. Спустя несколько месяцев я забеременела. Я не особо обрадовалась. Стать мамой я была не готова, ведь я еще сама была ребенком.

Своего мужа я полюбить не смогла. Он не бьет меня, но и не защищает. Не может сказать ничего против своей матери, хотя знает, что она не права. И еще он работает таксистом, денег это приносит мало, поэтому с финансами у нас всегда проблемы. Он хотел уехать на заработки в Москву, но свекровь была против.

Когда я только вышла замуж, думала, что не выдержу, может даже разведусь. Но после рождения сына начала жить ради него. Сейчас я всегда дома, занимаюсь каждый день уборкой и домашними делами. Сейчас у меня трое детей — самому маленькому 5 месяцев.

Как проходит мой день, я не замечаю. Особенно было сложно на карантине, потому что мне приходилось каждый день на всех готовить.

Свекровь на базаре продает продукты.

Взяли кредит год назад, расплатиться до сих пор не можем. Все деньги уходят на кредит.

Бывает трудно, особенно зимой. Дома нет условий, воду носим из соседнего дома, стиральной машины нет. Некоторые мои одноклассницы говорят, что я уже старше выгляжу, чем они. Муж иногда помогает, а со свекровью общий язык мы так и не нашли.

Я вижу, что многие девушки пытаются поскорее выйти замуж, думают, что быть в браке — мечта. Но это совсем не так.

Я с первого класса была отличницей. Любила изучать английский язык, хотела поступить в университет. Помню, как я загорелась желанием, когда узнала, что двое учеников из моей школы поступили в АУЦА на бюджет. В этом году мои одноклассники заканчивают вузы, а я тут нянчусь с детьми. Всегда хотела увидеть Америку, но мечта осталось мечтой.

Чолпон, 29 лет

Когда я заканчивала 11 класс и мне осталось сдать последний экзамен, меня похитил мой будущий муж. Он был на три года старше, я его вообще не знала, а он, оказывается, меня видел много раз. Я отказывалась оставаться в его доме, но свёкры позвонили моим родителям и те сказали мне остаться, боялись того, что скажут люди — по обычаю девушка, переступившая порог чужого дома, вынуждена выйти замуж. Так и мне пришлось согласиться на брак.

Я понимала, что выходить замуж в таком раннем возрасте и без образования не стоит. Я хорошо училась, были высокие оценки по химии и биологии, думала, что поступлю в медицинскую академию.

Мне казалось, что родители должны отказаться выдавать меня замуж за незнакомца против моей воли. Но вышло наоборот.

Я, наверное, месяц без остановки плакала, каждый день. Чувствовала себя одинокой, не знала, что делать и как дальше жить. Можете представить, каково это стать женой в 17 лет, да еще и жить с нелюбимым человеком? Семья мужа жила очень бедно, уже тогда я могла понять, что дальнейшая жизнь будет трудной.

Поначалу мы жили вместе с родителями мужа. Он любил меня, но был маменькиным сыночком и жил по велению своей мамы. Месяца три-четыре жили в понимании, но потом отношение мужа стало меняться. Он начал часто устраивать скандалы, а иногда даже избивал. Однажды он так сильно меня избил, что я ушла в свой дом. Родителям сказала, что все хорошо, просто поссорились. Забирать он меня пришел только спустя два месяца. Другого выбора кроме как помириться у меня не было, ведь на тот момент я уже была беременна.

Я сумела его полюбить, хотя ругаемся мы по сей день, но он руку на меня уже не поднимает.

Как и во многих семьях, наши ссоры из-за денег. У мужа нет постоянной работы, раньше он был строителем в Оше, но платили там мало. Образования у него нет, как у и меня. У нас четверо детей, а собственного дома нет, приходится снимать квартиру.

Особенно трудно было, когда мы все сидели на карантине. Получали пособие. У меня четырехмесячный ребенок, хотела его оставить старшей дочке, чтобы пойти работать. Но в селе найти работу непросто, даже если она трудная и низкооплачиваемая.

Поэтому с утра до ночи я занята домашними делами. Как проходит время, не замечаю. Самой старшей дочери сейчас 11 лет, она помогает присматривать за детьми, пока я занята работой по дому. Вечером с ней делаем вместе домашнюю работу. Условий дома нет, таскаю воду ведрами. Муж, в основном, в Оше, но когда он дома, то помогает иногда.

Когда я родила вторую дочку, мы еще жили с родителями мужа, но надеялись, что он начнет хорошо зарабатывать и мы купим свой дом. Пока еще верим в светлое будущее.

Текст: Аймира Мотоева, студентка Американского университета в Центральной Азии.

Редактура: Катя Мячина