Больше всего зараженных за сутки зафиксировали в Нарынской области — 32 человека.

В Бишкеке за сутки зафиксировали 25 новых зараженных COVID-19 — в том числе у двух курсантов, прибывших ранее из России.

В Чуйской области трое — два из них ранее прибыли из России.

«На сегодняшний день из 60 новых зарегистрированных случаев 52 были выявлены среди контактных. Есть люди, которые скептически относятся к коронавирусу, но еще раз напоминаем, что эта инфекция заразна и быстро распространяется. Например, у одного сотрудника объекта в столице, который заразился корона вирусом, болезнь проходила бессимптомно. Он пришел на работу и продолжил работать. К сожалению, за короткий промежуток времени вирус был подтвержден у 24 из 60 сотрудников, которые с ним контактировали. Кроме того, есть случаи заражения членов семьи. Поэтому мы призываем всех строго соблюдать санитарные требования и ответственно относиться к ним», — сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Выздоровели 25 человек — 15 выписали в Бишкеке и 10 в Нарыне.

Всего по стране 1722 случая заражения, из них выздоровели 1113, в больницах находятся 593 (шесть в реанимации), умерли 16.