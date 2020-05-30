Оригинал материала опубликован на сайте «Медиазона. Центральная Азия«.

В Кыргызстане каждая четвертая замужняя женщина подверглась насилию в семье. По закону есть специальный механизм защиты пострадавших — охранные ордера. Их выдают с 2003 года, а три года назад серьезно обновилась процедура его выдачи. «Медиазона» выяснила, помогают ли охранные ордера жертвам домашнего насилия и почему этот инструмент не всегда работает.

Избил, дал обезболивающие, избил

Жительница Бишкека Чолпон убежала от мужа в декабре 2019 года. По ее словам, супруг держал ее дома и два дня избивал, не давая возможности обратиться за медпомощью. Когда женщина жаловалась на боль, он давал ей кетонал.

«Он дочку годовалую ударил рукой. Я заступилась за нее и толкнула его легонько, а он в ответ: «Это моя дочь, что хочу, то и буду делать». Мы поругались. Он ударил меня пультом от телевизора по голове. А на следующий день пришел с работы и ни с того ни с сего начал бить»

Сбежав, Чолпон обратилась в больницу. У нее были сломаны скуловая кость и нос, врачи диагностировали сотрясение мозга и контузию левого глаза.

По факту избиения милиция открыла дело по статье 75 кодекса о проступках (насилие в семье). О существовании охранного ордера Чолпон узнала от дознавателя, который вел ее дело.

«Он сказал: «Охранный ордер бесполезен, он никак не поможет, только на три дня дается, не надо вам, лучше из дома не выходите». Я его послушалась и не взяла охранный ордер. Потом я звонила постоянно дознавателю и говорила о том, что муж приходит [с угрозами]. На что дознаватель говорил: «звони в 102«», — рассказывает Чолпон.

Чолпон решила пожить у родителей. Муж стал приходить к ним: угрожал, что вновь побьет или убьет ее, если она не вернется.

«Когда муж в последний раз пришел со своими родителями, мой папа не пустил его домой, и он привел каких-то милиционеров и начал угрожать. Тогда мои родители сказали позвонить в службу 102. Я позвонила, они зарегистрировали меня, а мужа забрали», — рассказывает девушка.

На следующий день участковый выдал ей охранный ордер на три дня, после окончания срока Чолпон должна опять приехать в милицию и продлить его на 30 дней.

«Я позвонила [в участок] и сказала, что не могу продлить. Мне здоровье не позволяет туда идти, и с ребенком не могу. Тогда они сказали, что я уже и не смогу продлить, если даже завтра подойду — мол, сегодня последний день был», — говорит Чолпон.

Позже в кризисном центре «Сезим», куда обратилась девушка за юридической помощью, объяснили Чолпон, что можно продлить охранный ордер независимо от сроков. Девушка так и поступила.

«Милиционеры долго сомневались, звонили своим начальникам, как [это сделать]. Я очень боялась, потому что моего мужа отпустили под домашний арест на месяц. Поэтому я пожаловалась и попросила еще продлить охранный ордер. Муж все время приходит, сообщения пишет до сих пор», — рассказывает девушка.