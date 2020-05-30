Оригинал материала опубликован на сайте «Медиазона. Центральная Азия«.
В Кыргызстане каждая четвертая замужняя женщина подверглась насилию в семье. По закону есть специальный механизм защиты пострадавших — охранные ордера. Их выдают с 2003 года, а три года назад серьезно обновилась процедура его выдачи. «Медиазона» выяснила, помогают ли охранные ордера жертвам домашнего насилия и почему этот инструмент не всегда работает.
Избил, дал обезболивающие, избил
Жительница Бишкека Чолпон убежала от мужа в декабре 2019 года. По ее словам, супруг держал ее дома и два дня избивал, не давая возможности обратиться за медпомощью. Когда женщина жаловалась на боль, он давал ей кетонал.
«Он дочку годовалую ударил рукой. Я заступилась за нее и толкнула его легонько, а он в ответ: «Это моя дочь, что хочу, то и буду делать». Мы поругались. Он ударил меня пультом от телевизора по голове. А на следующий день пришел с работы и ни с того ни с сего начал бить»
Сбежав, Чолпон обратилась в больницу. У нее были сломаны скуловая кость и нос, врачи диагностировали сотрясение мозга и контузию левого глаза.
По факту избиения милиция открыла дело по статье 75 кодекса о проступках (насилие в семье). О существовании охранного ордера Чолпон узнала от дознавателя, который вел ее дело.
«Он сказал: «Охранный ордер бесполезен, он никак не поможет, только на три дня дается, не надо вам, лучше из дома не выходите». Я его послушалась и не взяла охранный ордер. Потом я звонила постоянно дознавателю и говорила о том, что муж приходит [с угрозами]. На что дознаватель говорил: «звони в 102«», — рассказывает Чолпон.
Чолпон решила пожить у родителей. Муж стал приходить к ним: угрожал, что вновь побьет или убьет ее, если она не вернется.
«Когда муж в последний раз пришел со своими родителями, мой папа не пустил его домой, и он привел каких-то милиционеров и начал угрожать. Тогда мои родители сказали позвонить в службу 102. Я позвонила, они зарегистрировали меня, а мужа забрали», — рассказывает девушка.
На следующий день участковый выдал ей охранный ордер на три дня, после окончания срока Чолпон должна опять приехать в милицию и продлить его на 30 дней.
«Я позвонила [в участок] и сказала, что не могу продлить. Мне здоровье не позволяет туда идти, и с ребенком не могу. Тогда они сказали, что я уже и не смогу продлить, если даже завтра подойду — мол, сегодня последний день был», — говорит Чолпон.
Позже в кризисном центре «Сезим», куда обратилась девушка за юридической помощью, объяснили Чолпон, что можно продлить охранный ордер независимо от сроков. Девушка так и поступила.
«Милиционеры долго сомневались, звонили своим начальникам, как [это сделать]. Я очень боялась, потому что моего мужа отпустили под домашний арест на месяц. Поэтому я пожаловалась и попросила еще продлить охранный ордер. Муж все время приходит, сообщения пишет до сих пор», — рассказывает девушка.
Охранный ордер: что это такое и как он должен работать
Охранный ордер запрещает агрессорам контактировать со своими жертвами. Он действует три дня, но затем его можно продлить на 30 дней. Если агрессор нарушит условия ордера, его могут оштрафовать или привлечь к общественным работам, а сам факт нарушения будет отягчающим обстоятельством в суде.
Согласно статье 76 Кодекса о проступках, максимальный штраф за нарушение охранного ордера — 6 тысяч сомов (80 долларов), срок общественных работ — до 60 часов.
Охранный ордер могут выдать любому члену семьи, пострадавшему от насилия: супруге или супругу, в том числе не состоящим в официальном браке и разведенным, ребенку или родителю.
В законе прописаны понятия экономического и психологического насилия, то есть охранный ордер можно получить не только из-за побоев.
МВД в ответ на запрос «Медиазоны» сообщило, что количество выданных охранных ордеров постоянно увеличивается: в 2019 году охранные ордера получили 5 572 женщин, 393 мужчин и 168 детей.
Написать заявление по факту семейного насилия может любой человек: сосед, свидетель происходящего, родственник пострадавшего или соцработник. Милиция обязана выдавать охранный ордер на основе такого заявления.
Так это должно работать — но не работает или работает не так, как надо.
Что не так с охранными ордерами
Адвокат кризисного центра «Сезим» в Бишкеке Ракия Рахматова рассказывает «Медиазоне», что при получении охранного ордера есть две основные трудности: милиция не выдает его без сопроводительных писем адвокатов, а сам ордер нужно продлевать через три дня.
Авазкан Ормонова, глава фонда «ДИА», который предоставляет бесплатную юридическую и психологическую помощь в Оше, говорит о третьей проблеме: далеко не все жертвы знают о такой возможности.
Адвокаты просят милицию выдать ордер. К ним в кризисный центр по-прежнему обращаются пострадавшие от домашнего насилия и говорят о том, что в милиции не приняли заявление, аргументируя: «это ваши семейно-бытовые проблемы», говорит Рахманова.
«До сегодняшнего дня мы пишем сопроводительные письма [в милицию] по месту нахождения насильника: примите меры и в соответствии с законодательством, пожалуйста, выдайте жертве охранный ордер. И после этого милиция выдает охранный ордер», — объясняет она.
Адвокат говорит, что в ее практике с 2003 года количество выдаваемых ордеров не увеличилось. По ее мнению, выдаваемые ордера нужны МВД для статистики.
«Отношение милиционеров не поменялось [после принятия закона о семейном насилии в 2003 году]. У нас есть такие милиционеры, которые начинают давить, а женщине и так плохо. Были женщины, которые приходили и плакали, что они меня оскорбляют [в милиции] «Ты че как корова, лежишь под ним и рожаешь по шесть детей и по башке получаешь»».
Насилие во время пандемии
С 22 марта до 11 мая в Кыргызстане действовал режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. За первый месяц действия ЧС в Бишкеке число жалоб на семейное насилие выросло на 62%.
После 11 мая власти ввели карантин и немного смягчили ограничения. Из-за режима ЧС и карантина кризисные центры работают дистанционно и консультируют по телефону, жертв домашнего насилия не принимают в убежища.
Трехдневный ордер нужно продлевать. Первый охранный ордер милиция выдает на три дня по заявлению любого человека (свидетеля насилия или соцработника). Но после этого пострадавшая или пострадавший должны самостоятельно придти в милицию и продлить его до 30 дней.
«Она, вся избитая, написала заявление в милицию, уверенная, что государство защитит ее, получила охранный ордер и пошла лечиться в больницу или убежала, чтобы не видеться с [агрессором]. Есть такие агрессивные мужчины, которые ищут свои жертву днями, ночами и месяцами для того, чтобы довести начатое до конца. Вот такие женщины вынуждены выйти из своей безопасной зоны, чтобы написать повторное заявление о том, что «вы, пожалуйста, мне продлите ордер на 30 дней»», — рассказывает Рахматова.
Не все жертвы знают об охранном ордере. Такая проблема больше характерна для сельской местности, говорит глава фонда «ДИА» Авазкан Ормонова.
«Очень трудно говорить, что в сельской местности идет рост. Может, в одном айыл окмоту люди получили в полтора или два раза больше, но в другом фактически никто не получал», — говорит правозащитница.
По ее словам, очень немногие девушки знают об охранных ордерах и пытаются их получить. «В феврале две женщины попали в [больницу] со сломанными носами, одна из них добилась того, чтобы ей выписали Стамбульский протокол и охранный ордер. А другая не смогла. Она приходила в наш фонд, мы ей объяснили и проконсультировали. Но милиционеры ей не выдали охранный ордер. Она говорит, что ей некуда ехать с детьми, что она останется в доме с мужем», — рассказывает Ормонова.
«Для ментов это норм»
В семье Айзады отец пьет и устраивает скандалы на протяжении всего брака — более 20 лет. Девушка и ее мама обратились в милицию Бишкека в начале марта. Тогда они не знали о существовании охранного ордера. Обратившись в милицию, женщины надеялись получить защиту от агрессора и утихомирить его.
В тот вечер отец Айзады в пьяном угаре пытался напасть на ее мать, потом подрался с ее братом — то есть со своим сыном. К концу вечера мужчина взял ножи и угрожал своей семье, что убьет их.
«Мама с силой отобрала ножи, а отец начал угрожать ей, чтоб вернула. Тогда я у мамы забрала их и быстро выкинула с балкона. Я брата и отца не подпускала друг к другу, потому что была уверена, что дойдет до смерти. В этот момент я поняла, что так дело дальше не пойдет, я просила маму вызвать милицию», — вспоминает девушка.
Отца забрали в отделение милиции, девушка с мамой поехали вслед за ними на такси. В РУВД матери Айзады выписали охранный ордер на три дня. Милиционеры сказали, что ордер продлят на 30 дней, если за это время мужчина «еще раз поднимет руку».
«Отца увезли в наркологию, где написали заключение, что он в нетрезвом состоянии, и вновь привезли в участок. Вызвав милицию, мы надеялись, что его увезут в психушку, либо в УВД побудет пару дней. Но нам сказали, что он поедет с нами домой, так как доказательств насилия нет, порезов никаких нет и крови на ножах нет. Следователи сказали: «извините, такие законы у нас», то есть безопасность нам не обеспечили никакую».
На следующий день, протрезвев, отец угрожал брату Айзады, что убьет их мать, если «его опять тронут».
По словам девушки, следователь шантажировал отца, что продлит ордер, хотя и не мог сделать это сам, без пострадавших. Тогда мужчина отобрал 100 долларов у матери и отдал сотруднику МВД.
После этого Айзада и ее мать разочаровались в милиции. Продлевать охранный ордер они не стали.
«Я окончательно поняла, что Кыргызстан — это жопа, где все женщины подвергаются насилию, а для ментов это норм, как обычное дело. К нам отнеслись скептически», — пояснила девушка.